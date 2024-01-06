İkinci Elde Tehlikeli Oyun: Suçlular, Kullanıcıları Kandırmak İçin Hangi Yöntemlere Başvuruyor?

Söz konusu saldırıyı başlatmak için, suçluların öncelikle potansiyel kurbanla temas kurması gerekiyor. Bunu yapmak için, e-ticaret platformunda satılık bazı ürünler için bir yorum bırakıyorlar. Yorumda ilgili malı satın almakla ilgilendiklerini belirtiyorlar ve karşılığında paylaştıkları telefon numarası üzerinden kendileriyle iletişime geçmelerini istiyorlar.

Telefonla iletişim kurulduktan sonra, dolandırıcılık için hedeflenen kişiye satın alma işlemi gerçekleştirilmeye çalışılırken bir hata meydana geldiği söyleniyor. Sorunu çözmek için, satıcının kendisiyle paylaşılan bağlantı yoluyla iki faktörlü kimlik doğrulamayı aktifleştirmesi isteniyor. Paylaşılan bağlantı, kişiyi iki faktörlü kimlik doğrulamanın etkinleştirildiği e-ticaret uygulamasının bir sürümü gibi görünen ve Android için uygulama paketi içeren bir kimlik avı web sitesine yönlendiriyor. Böylece kurban, Android akıllı telefonuna telefon ekranındaki içeriğe ulaşabilen, diğer uygulamalarla etkileşime girebilen ve benzer diğer kötü amaçlı yazılımları bulaştırabilen riskli bir uygulamayı buyur etmiş oluyor.

Sahte mesaj ve oltalama web sitesine bağlantı içeren bir ekran görüntüsü

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Mert Değirmenci, şunları söylüyor: "Popüler e-ticaret platformları, en popüler dolandırıcılık türlerinden biri olmaya devam eden kimlik avı, yani bilinen kaynakların ve ödeme formlarının kopyalarını oluşturma yoluyla potansiyel kurbanların düşük dijital okuryazarlığından yararlanmaya çalışan siber suçluların dikkatini çekiyor. Özel bir e-ticaret platformu kullanıyorsanız, görüşmeyi orada tutmanız ve diğer web sitelerine giden bağlantıları takip etmemeniz önerilir. Ayrıca dikkatli olmak, bir şey satmak veya satın almak için acele etmemek ve tüm mesajları, özellikle de bağlantı içerenleri iki kez kontrol etmek çok önemlidir. Aksi takdirde planlanan işlem para kaybına veya cihaza kötü amaçlı yazılım bulaşmasına neden olabilir."

Kaspersky uzmanları, kimlik avı tuzaklarının kurbanı olmamak için aşağıdaki güvenlik ipuçlarını takip etmenizi öneriyor: