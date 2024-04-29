Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi İller Etkilenecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin bazı bölgelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda önemli uyarılarda bulundu. Özellikle 15 şehri etkilemesi öngörülen bu durum, ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi çeşitli olumsuzluklara yol açabilir. Vatandaşlarımızın bu tür doğa olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte.

Hangi Bölgeler Yağıştan Etkilenecek?

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, İç Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Bu bölgelerde yaşayanlar, özellikle öğleden sonra artması beklenen yağışlara karşı hazırlıklı olmalı.

Meteoroloji'den Uyarı: Güçlü Rüzgarlar ve Toz Taşınımı Olacak

Buna ek olarak, güney ve iç bölgelerde toz taşınımı olacağı ve bu durumun görüş mesafesini düşürerek, hava kalitesini azaltacağı tahmin edilmekte. Rüzgarların genellikle kuzey yönlerden esmesi beklenirken, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esen rüzgarlar, olası ağaç devrilmeleri ve ufak çaplı hasarlara neden olabilir.

Türkiye'de Hava Sıcaklığı ve Mevsim Normalleri

Hava sıcaklığına gelince, güney ve doğu bölgelerimiz mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla karşı karşıya kalacak. Ancak diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Vatandaşların bu değişken hava koşullarına karşı alacakları önlemler, olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

Yoğun Yağış İçin Alınması Gereken Önlemler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşları, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı gibi olumsuz doğa olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Ayrıca, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tedbirli olunmalı.

Bu dönemde, olumsuz hava koşullarına karşı alınacak tedbirlerin hayati önem taşıdığı unutulmamalıdır. Uzmanlar, bireylerin ve yetkililerin, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, dış mekan etkinliklerini ertelemeleri ve güvenli alanlarda bulunmaları gerektiğini vurguluyor. Bu şekilde hem kişisel güvenlikleri hem de toplum sağlığı korunmuş olacak.