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Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? (iOS ve Android)

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Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? (iOS ve Android)
emlik'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un birçok noktasında hissedildi ve pek çok kullanıcı anında Google Deprem Uyarı Sistemi tarafından uyarıldı. Ancak, bildirim alamayan kullanıcılar sistemi nasıl etkinleştireceklerini merak ediyor. İşte Google Deprem Uyarı Sistemi'ni Android ve iOS telefonlarda aktif etme yolları:

Gemlik'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un birçok noktasında hissedildi ve pek çok kullanıcı anında Google Deprem Uyarı Sistemi tarafından uyarıldı. Ancak, bildirim alamayan kullanıcılar sistemi nasıl etkinleştireceklerini merak ediyor. İşte Google Deprem Uyarı Sistemi'ni Android ve iOS telefonlarda aktif etme yolları:

Android Kullanıcıları İçin:

  1. Ayarlar Menüsü: Telefonunuzun ana ekranından "Ayarlar" uygulamasına gidin.

  2. Konum Ayarları: Ayarlar menüsünde "Konum" veya "Konum ve Güvenlik" bölümüne tıklayın.

  3. Deprem Uyarıları: Konum ayarları içinde "Deprem Uyarıları" seçeneğini bulun.

  4. Etkinleştirme: Bu seçeneği etkinleştirerek, Google Deprem Uyarı Sistemi'ni kullanmaya başlayabilirsiniz.

iOS Kullanıcıları İçin:

  1. Ayarlar Menüsü: Telefonunuzun ana ekranında "Ayarlar" uygulamasına gidin.

  2. Acil Durum Bildirimleri: Ayarlar menüsünde "Acil Durum Bildirimleri" bölümüne tıklayın.

  3. Deprem Uyarıları: "Deprem" seçeneğini bulun ve etkinleştirin.

Kaynak:Haber Kaynağı

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