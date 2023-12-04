Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? (iOS ve Android)

emlik'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un birçok noktasında hissedildi ve pek çok kullanıcı anında Google Deprem Uyarı Sistemi tarafından uyarıldı. Ancak, bildirim alamayan kullanıcılar sistemi nasıl etkinleştireceklerini merak ediyor. İşte Google Deprem Uyarı Sistemi'ni Android ve iOS telefonlarda aktif etme yolları: