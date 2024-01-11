eFootball 700 Milyon İndirmeye Ulaştı

Konami Digital Entertainment B.V. bugün yaptığı açıklamayla amiral gemisi futbol oyunu 'eFootball™'un dünya çapında toplam 700 milyon indirmeyi aştığını duyurdu.

Bunu kutlamak amacıyla KONAMI, 11 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında birçok yeni özelliğin yer aldığı oyun içi bir kampanya düzenliyor.

Bu üç hafta boyunca oyuna giriş yaptığınızda haftada bir adet olmak üzere toplamda üç tane Haftanın Oyuncusu (POTW) elde etme şansına sahip olacaksınız. Ayrıca kampanya dönemi boyunca giriş bonusu olarak her gün 1 adet Worldwide Chance Deal sizi bekliyor.

Kampanya Başarımları

Bu süre boyunca kullanıcılar, çeşitli Tur Etkinlikleri, Mücadele Etkinlikleri ve eFootball™ Liglerine katılarak toplamda 200.000 GP, 210 eFootball™ Coins ve çok daha fazlasını kazanabilecekler.

eFootball Şampiyonası Kulüp Etkinliği: FC Bayern München

KONAMI 2023 Aralık ayında, e-spor turnuvalarına bir dizi değişiklik getireceklerini belirterek eFootball™ Championship Club etkinliklerini duyurmuştu.

eFootball™ Championship Club etkinliklerinde dünyanın dört bir yanından oyuncu, bölgesel oyun içi elemelerde karşı karşıya gelecek ve turnuvalarda partner kulübü temsil edebilmek için yarışacaklar.

Bu bağlamda FC Bayern München Kulüp Etkinliği, 15 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

AFC Asian Cup Qatar 2023™ Kampanyası

KONAMI'nin Asya Futbol Konfederasyonu™ ile olan ortaklığı sayesinde Asian Cup Qatar 2023™'de yarışan Asya kıtasından 10 takım için on farklı Chance Deal’dan oluşan özel bir oyuna giriş hediyesi eFootball™’da sizleri bekliyor.

Ayrıca Malezya, Tayland ve Endonezya'dan üç Epik oyuncuya da sahip olabilieceksiniz.

eFootball v.3.2.0 Güncellemesi

Yine geçtiğimiz yılın aralık ayında eFootball™’un 3.2.0 sürümüne geçtiği duyuruldu; bu sürümle yeni "My League" oyun modu, Co-op modundaki gelişmeler ve oyuna giriş sırasında oynayıp çeşitli hediyeler kazanabileceğiniz günlük mini oyunlar gibi bir dizi özellik de oyuna gelmiş oldu.