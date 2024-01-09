EA SPORTS FC 24’te ‘Yılın Takımı’ oylaması start aldı!

Electronic Arts ve EA SPORTS imzalı EA SPORTS FC için Yılın Takımı (TOTY) ödülünün resmi aday listesi yayınladı. Kısa liste, dünyanın dört bir yanından en iyi erkek ve kadın oyuncuları içerirken futbol fanatikleri, prestijli TOTY XI takımlarında kimin yer almayı hak ettiği konusunda söz sahibi olabiliyorlar; üstelik kadın futbolcular da XI’de ile ilk kez yer alıyorlar.

Taraftarlar artık aralarında Chelsea'nin forveti Sam Kerr, Atlético de Madrid'in orta saha oyuncusu Leicy Santos, ünlü kanat oyuncusu Trinity Rodman ve Olympique Lyonnais'li Selma Bacha'nın da bulunduğu dünyanın en iyi 61 kadın oyuncusu arasından seçim yapabilecekler. Erkeklerin aday kısa listesi, EA SPORTS FC 24'ün kapak yıldızı Erling Haaland, Tottenham Hotspur forveti Son Heung-min'in yanı sıra Jude Bellingham, Ousmane Dembélé ve Florian Wirtz gibi genç yıldızların da aralarında bulunduğu, yıldızlarla dolu bir oyuncu listesine sahip.

Oylama 8 Ocak günü 19.00 itibarıyla başlamış durumda ve taraftarlar erkek ve kadın adaylarının tam listesini şu anda görüntüleyebilirler.

Oylama 15 Ocak Pazar günü 21.00’da sona erecek. Erkek ve kadın futbolunda TOTY kadroları 19 Ocak Cuma günü EA SPORTS FC 24'te açıklanacak ve oyunda yer almaya başlayacak. EA SPORTS FC Mobile için erkekler TOTY kadrosu 25 Ocak Perşembe (Çin, Kore ve Japonya için 1 Şubat Perşembe) tarihinden itibaren oyunda mevcut olacak.

Stats Perform ve Opta verileriyle uzun süredir devam eden ortaklığını sürdüren EA SPORTS FC, seçmenlerin ayrıntılı gerçek hayat istatistiklerini kullanarak bir örnek oluşturmalarına ve TOTY XI'lerini kimin yapması gerektiğine dair önemli kararları vermelerine yardımcı olmak için onlara Opta verilerini sağladı. Bunun birkaç örneği aşağıdaki şekilde yer alıyor:

● Alvaro Morata, 2023'te 16 lig golü atarak, Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyerken bir takvim yılındaki en yüksek ikinci golü kaydetti (2017'de 20 gol).*

● Virgil Van Dijk, 2023'te Premier Lig'de hava düellolarının %77'sini kazandı; bu tüm oyuncular arasında en yüksek yüzde (en az 100 hava düellosuna katıldı).*

● 2023'te WSL'de sadece iki oyuncu Sam Kerr'den (11 gol, 6 asist) daha fazla gol ve asist yaptı; Avustralyalı oyuncu her 87 dakikada bir gol ve asist yaptı.*

● Selma Bacha, 2023'te Division 1 Féminine'deki diğer savunma oyuncularından daha fazla gole doğrudan katkıda bulundu (10) ve bu gollerin 10'u da asistti.*

ERKEK ADAYLAR

Kaleciler Defans Orta Saha Forvet ● Alisson ● Ederson ● Brice Samba ● Gregor Kobel ● Wojciech Szczęsny ● Mike Maignan ● Jan Oblak ● Marc-André ter Stegen ● William Saliba ● Trent Alexander-Arnold ● Virgil van Dijk ● Rúben Dias ● John Stones ● Dante ● Jonathan Clauss ● Marquinhos ● Jeremie Frimpong ● Grimaldo ● Kim Min Jae ● Mats Hummels ● Lucas Martínez Quarta ● Alessandro Bastoni ● Federico Dimarco ● Bremer ● Theo Hernández ● Giovanni Di Lorenzo ● Nicolás Otamendi ● Jules Koundé ● Jesús Navas ● Gayà ● Martin Ødegaard ● Declan Rice ● Bukayo Saka ● Kaoru Mitoma ● Mohamed Salah ● Bernardo Silva ● Kevin De Bruyne ● Jack Grealish ● Rodri ● Bruno Guimarães ● Heung Min Son ● Jarrod Bowen ● Alexandr Golovin ● Ousmane Dembélé ● Lee Kang In ● Florian Wirtz ● Granit Xhaka ● Jamal Musiala ● Leroy Sané ● Julian Brandt ● Vincenzo Grifo ● Nicolò Barella ● Federico Chiesa ● Adrien Rabiot ● Rafael Leão ● Khvicha Kvaratskhelia ● Domenico Berardi ● Riyad Mahrez ● Sergej Milinković-Savić ● Pedri ● İlkay Gündoğan ● Aleix García ● Jude Bellingham ● Vini Jr. ● Toni Kroos ● Luka Modrić ● Aurélien Tchouaméni ● Federico Valverde ● Takefusa Kubo ● Erling Haaland ● Kylian Mbappé ● Randal Kolo Muani ● Harry Kane ● Loïs Openda ● Serhou Guirassy ● Lautaro Martínez ● Victor Osimhen ● Mehdi Taremi ● Karim Benzema ● Cristiano Ronaldo ● Antoine Griezmann ● Álvaro Morata ● Robert Lewandowski ● Gerard Moreno ● Lionel Messi

KADIN ADAYLAR