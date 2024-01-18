Dragonflight Seeds of Renewal (10.2.5) Şimdi Oyunda

Zümrüt Rüya'da yeni Dünya Ağacı'nı Fyrakk'in saldırısından kurtardıktan sonra ejderha kavimleri ve kahramanlarımız, yuvalarını tekrar inşa edip aralarındaki ayrılıklarda uzlaşmak ve ölümlü ırklar arasındaki bağları yeniden kurmak için yüzünü geleceğe çeviriyor. Dragonflight'ın en son içerik güncellemesi Seeds of Renewal şimdi oyunda!