Dragonflight Seeds of Renewal (10.2.5) Şimdi Oyunda
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Zümrüt Rüya'da yeni Dünya Ağacı'nı Fyrakk'in saldırısından kurtardıktan sonra ejderha kavimleri ve kahramanlarımız, yuvalarını tekrar inşa edip aralarındaki ayrılıklarda uzlaşmak ve ölümlü ırklar arasındaki bağları yeniden kurmak için yüzünü geleceğe çeviriyor. Dragonflight'ın en son içerik güncellemesi Seeds of Renewal şimdi oyunda!
Zümrüt Rüya'da yeni Dünya Ağacı'nı Fyrakk'in saldırısından kurtardıktan sonra ejderha kavimleri ve kahramanlarımız, yuvalarını tekrar inşa edip aralarındaki ayrılıklarda uzlaşmak ve ölümlü ırklar arasındaki bağları yeniden kurmak için yüzünü geleceğe çeviriyor. Dragonflight'ın en son içerik güncellemesi Seeds of Renewal şimdi oyunda!
- EJDERHA BİNİCİLİĞİ ARTIK AZEROTH'TA UÇUŞA UYGUN TÜM BÖLGELERDE KULLANILABİLECEK
- Mevcut tüm ejderha biniciliği binekleri, Ejderha Adalarının ötesinde maksimum hızlarının %80'i kadarında kullanılabilecek.
- Oyuncular bu ayın sonunda Outland Cup'ın sınırlı süreliğine mevcut olacağı bir sonraki Kupayı bekleyebilirler.
- AZEROTH'UN ARŞİVLERİ'NDE EJDERHA ADALARININ TARİHİNİ KEŞFET
- Bu genel etkinlikte oyuncular Ejderha Adalarının tarihini keşfedebilir, benzersiz karakterlerle tanışabilir, eski zamanların hikâyelerini dinleyebilir ve bu süreçte transmog ekipmanları, petler ve binekler gibi harika ödüller kazanabilirler!
- GECE ELFİ BAŞKENTİ BEL’AMETH'İ YENİDEN İNŞA ET
- Kaldorei dilinde Bel'ameth "tanrıçanın kolları" anlamına gelir ve bu yeni görev merkezi, yeni Dünya Ağacı Amirdrassil'in kökleri arasına yeni kökler salan Gece Elfleri için bir umut sığınağıdır.
- GILNEAS'I GERİ AL
- Bu yeni görev senaryosunda oyuncular yeni ama tanıdık düşmanların işgal ettiği Gilneas topraklarını geri almak için güçlerini savaşa hazırlayan Kral Greymane'e yardımcı olabilirler.
- YENİ ÖZELLİK: TAKİPÇİ ZİNDANLARI
- Bir Dragonflight zindanı veya yeni bir rol öğrenmek isteyen ya da ara verip dönen oyuncular, Normal zorluk derecesinde sekiz Dragonflight zindanından birine girip 1-4 oyuncu için tasarlanan bu yeni modda takipçi NPC yoldaşlarıyla birlikte savaşabilir.
- VE DAHA FAZLASI!
- Oyuncular ayrıca yeni hikâye sefer görevleri, Draenei ve Troller için yeni özelleştirmelerin yanı sıra Şerbaz petleri için ek özelleştirmeler de bulacaklar.
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