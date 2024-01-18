Diablo IV’de 3. Sezon Geliyor: Yapılar Sezonu

Zoltun Kulle'un mirasının geride bıraktığı şeytani tertipler, Diablo IV'ün Yapılar Sezonu'nda Korunak'ın güvenliğini tehdit ediyor. 23 Ocak TSİ 21.00'den itibaren yeni Zindan türü mahzenler ve yepyeni sezonluk robotik Seneschal Yoldaşı ile Zoltun Kulle'un Tezgâh'ının sırlarını keşfetmek için Diablo 4’de yeni sezon başlıyor. Haftalık Liderlik Panoları, bu sezon Ağır Sınav formunda geliyor.