Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması TEKNOFEST’te

İnovasyon ve yüksek teknoloji alanlarındaki çalışmalara özendirmek, biyoteknolojinin farklı alanlarında farkındalık oluşturmak ve bu alanda gerçekleştirilecek inovatif fikirleri ödüllendirmek amacıyla düzenlenen yarışma biyoteknolojiyi içeren her konuda çalışmak isteyen bilim insanlarını ve öğrencileri buluşturacak. Yarışma için son başvuru tarihi 20 Şubat olurken, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu tüm lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yarışmaya başvuru yapabilecek.

Hayatın Her Alanında Biyoteknoloji İnovasyon

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması ile yenilikçi fikirlerin başarıyla uygulanması için önemli fırsatlar sunan TEKNOFEST, başta yüksek nitelikli insan kaynağı olmak üzere, kapsamlı kaynaklara ihtiyaç duyan biyoteknoloji alanında özgün fikirlerin geliştirilmesini hedefliyor.

Yarışma bu yıl fikir, proje ve nadir hastalıklar-genetik tedavi olmak üzere üç ayrı kategoride düzenleniyor. Öğrencilerin çalışma konuları arasında TANI, TRAPÖTİKLER, İKLİM KRİZİ, TARIM, ÇEVRE, BİYOREMEDİYASYON, GIDA VE BESLENME, UZAY VE NADİR HASTALIKLAR-GENETİK TEDAVİ (Hemofili, Retinitis Pigmentosa, Amyotrophic Lateral Sclerosis(ALS)) kategorileri yer alıyor. Fikir kategorisinde takımlardan biyoteknoloji alanında özgün çalışmalar yaparak teori üzerinde sunması beklenirken, proje kategorisinde ise yaptıkları çalışmaları bir prototip ürüne dönüştürmesi bekleniyor. Yarışmada lise seviyesinde dereceye girenlere toplam 120 bin TL, fikir kategorisinde dereceye girenlere toplamda 240 bin TL, proje kategorisinde başarılı olan ve dereye giren öğrencilere toplamda 370 bin TL’lik ödül veriliyor. Nadir hastalıklar-genetik tedavi kategorisinde ise kazananları toplamda 370 bin TL ödül bekliyor.