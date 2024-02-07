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Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması planlanıyor

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Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması planlanıyor
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor.

SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin istasyondan TSİ 17.05'te ayrılmasının beklendiğini duyurdu.

Şirket, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu kaydetti.

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