Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması planlanıyor
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor.
SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin istasyondan TSİ 17.05'te ayrılmasının beklendiğini duyurdu.
Şirket, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu kaydetti.
Bilim-teknoloji
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