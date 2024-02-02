2024'te teknoloji dünyasında yapay zeka konuşulacak!
Samsung Electronics’in başlattığı yapay zeka çağını ve Galaxy S24 serisinin inovasyonlarının paylaşıldığı, Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Galaxy AI’ın getirdiği yapay zeka destekli özelliklerle mobil teknoloji dünyasında yeni bir sayfa açıldığı paylaşıldı. Galaxy S24 Serisi, kullanıcı deneyimini yeniden düzenleyerek, akıllı telefonları iletişim araçlarından çok daha fazlasına dönüştürüyor. Toplantıda Azdemir şu bilgileri paylaştı;
“Türkiye’de yılda 10 milyon telefon satılıyor”
- Türkiye'de yıllık telefon satış rakamlarına baktığımızda ortalama olarak 10 milyon telefon satıldığını söyleyebiliriz.
- Ancak 85 milyonluk bir nüfusa sahip olan ülkemizde, yılda ortalama 20 milyonun üzerinde akıllı telefon satışı gerçekleştirilebilir.
- Bu nedenle Türkiye pazarının doygunluğa ulaştığını söylemek zor.
- Türkiye'deki akıllı telefon pazarı her yıl ortalama yüzde 5 büyüme gösteriyor.
- Günümüzde telefonlarla olan ilişkimiz, geçmiş yıllara kıyasla çok daha derin.
“Her yıl Ar-Ge’ye 17 milyar dolar ayırıyoruz”
- İnovasyon şirketimizin DNA'sında önemli bir yere sahip.
- Ar-Ge'ye olan tutkumuz şirketimizin temelinde yer alıyor ve bu bizim teknolojinin sınırlarını zorlamamızı sağlıyor.
- Samsung Electronics olarak, teknolojimizin insanların yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olacak şekilde tasarlanması gerektiğine inanıyoruz.
- Bir amacı olan ve tüketicilerin daha iyi bir dünyanın keyfini çıkarmasını sağlayan tasarımlar geliştirmeyi önemsiyoruz.
- Teknolojinin yapabileceklerinin sınırlarını zorlama fırsatları bize heyecan veriyor.
- Dünya genelinde 41 Ar-Ge ve 7 tasarım merkezi ile inovasyon odaklı çalışmalara imza atıyoruz.
- Samsung Electronics, 6 bin 248 patent ile ABD’de en fazla patente sahip şirket olarak ilk sırada yer alıyor.
- Dünya sıralamasında ise Ar-Ge’ye en fazla harcama yapan şirketler arasında.
- Her yıl Ar-Ge’ye 17 milyar dolar ayırıyor ve tüketici odaklı inovasyonlara odaklanıyoruz.
- Bu bütçeyi hem cihaz ekosistemini hem de semi conductor dediğimiz yarı iletken ürünleri geliştirmek, birkaç senedir de yapay zeka tarafında kendi ekosistemimizi kurmak için kullanıyoruz.
- Ar-Ge'ye küresel çapta yatırım yaparak çok çeşitli yetenek, beceri ve yaratıcılık havuzundan yararlanabiliyoruz.
- Dünya genelinde Ar-Ge departmanında çalışan sayımız ise 75 bin.
- Yetenekli çalışanlarımıza yaratıcılığı ve girişimci fikirleri teşvik eden bir ortam sağlıyoruz.
- Samsung olarak, sadece bugünün değil, yarının teknolojilerini şekillendirmek için çalışıyoruz.
“2024 yılında teknoloji dünyasında yapay zeka konuşacağız”
- Google’ın yayınladığı yeni arama trendlerine göre Türkiye’de yapay zekaya yönelik arama ilgisi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.
- GOOINN Innovation, 2023 Yapay Zeka Raporu’na göre, küresel yapay zeka pazarının büyüklüğü 2022 yılında 428 milyar dolara ulaştı.
- Bu rakamın rakamın 2030 yılında yaklaşık 2 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor.
- Bu trendler, Türkiye’de 2023 yılında şimdiye kadar hiç olmadığı kadar çok sayıda yapay zeka arandığını; ilginin geçen yıldan bu yana yüzde 230, son 10 yılda ise yüzde 1200 arttığını gösteriyor.
- 2024'te teknoloji dünyasında yapay zeka (AI) ön planda olacak ve Samsung Electronics'in bu alandaki geliştirmeleri, sektördeki trendleri belirleyici rol oynayacak.
“Galaxy S24 Serisi günlük yaşamdaki akıllı telefon kullanımını baştan yazacak”
- Bugün, teknolojik inovasyon ve mükemmeliyetin yeni bir dönemini tanımlayan bir başyapıtı sunmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz: Galaxy S24 Serisi.
- Galaxy S24 Serisi için şunu söyleyebilirim ki, bu cihaz şimdiye kadar gördüğünüz En Zeki Cihaz
- Artık akıllı telefon deverini kapatıp, Yapay Zekalı Telefon çağını başlatıyoruz!
- Bu seri, günlük yaşamdaki telefon kullanım alışkanlıklarımızı köklü bir şekilde dönüştürme amacıyla tasarlandı.
- Galaxy S24 Serisi günlük yaşamdaki akıllı telefon kullanımını baştan yazacak
- Galaxy S24 serisi, Galaxy AI teknolojimizle destekleniyor.
- Bu da iletişimden üretkenliğe, performanstan günlük eylemlerimize kadar akıllı telefon kullanma şekillerimizi konforlu ve verimli hale getiriyor.
- S24 serisi yapay zekanın daha çok insan tarafından kullanılmasının önünü açacak.
- Bu da yapay zekanın gelişimini hızlandıracak bir adım.
“Dünyada ilk kez 7 yıllık yazılım ve güvenlik güncelleme taahhüdü sunuyoruz”
- Samsung Galaxy S24 Serisi, dünyada ilk kez 7 yıllık yazılım ve güvenlik güncelleme taahhüdü sunuyor.
- Galaxy AI ile yapay zeka destekli bu özel seri, sektörde benzersiz bir yaklaşımla, 7 nesil işletim sistemi yükseltmesi ve 7 yıl sürecek güvenlik güncellemeleri alacak.
- Ürünlerimizin yaşam döngüsünü uzatmak ve kullanıcılarımıza daha dayanıklı, güvenilir bir teknolojik deneyim sunmak bizim en büyük önceliklerimizden.
- Sunduğumuz 7 yıllık yazılım ve güvenlik güncelleme taahüdü de Samsung’un ürünlerine ne kadar güvendiğinin en net kanıtı.
- Bu strateji, kullanıcıların cihazlarını daha uzun süre güncel tutmalarını sağlayarak, hem teknolojik yenilikliliği hem de çevresel sürdürülebilirliği destekliyor.
- Samsung’un güncelleme taahhüdü, kullanıcıların cihazlarını daha uzun süreli ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlarken, aynı zamanda elektronik atık miktarının azaltılmasına ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına da katkıda bulunuyor.
"İŞLERİ HALLETMENİN YENİ YOLU"
“Circle to Search ile aradığınız her şeyi kolayca bulabileceksiniz”
Galaxy AI Özellikleri:
- Galaxy S24 serisinde yer alan "Circle to Search" özelliği, telefon kullanımını tamamen yeniden tanımlıyor.
- Bu özellik, telefonunuzda online arama yapmayı çok daha sezgisel ve etkileşimli hale getiriyor.
- Bu özelliğin basitçe nasıl çalıştığını bir örnekle açıklayayım:
- Bu özellik sosyal medya gönderilerinde veya videolarda gördüğünüz ilginç nesneler hakkında da hızlıca bilgi edinmenizi sağlıyor.
- Örneğin, Instagram'da bir arkadaşınızın paylaştığı şık bir saat gördünüz ve aynısını almak istiyorsunuz.
- "Google ile Circle to Search" ile saati çember içine alıp, hemen bilgi alabilirsiniz.
- Ayrıca, "Circle to Search" özelliği, bulunduğunuz konuma bağlı olarak, internetin her köşesinden toplanan yapay zeka destekli genel sonuçlar aracılığıyla daha karmaşık ve detaylı sorulara yanıt bulmanıza olanak tanıyor.
- Bu özellik sayesinde, Galaxy S24 Serisi sadece bir akıllı telefon olmaktan çıkıp, günlük yaşamınızı kolaylaştıran ve zenginleştiren bir araç haline geliyor.
“Live Translate ile gerçek zamanlı çeviri yapabileceksiniz”
- Galaxy S24 Serisinin en yenilikçi özelliklerinden biri olan Live Translate ise, iletişim ve dil engellerini aşmamızda devrim niteliğinde bir adımı temsil ediyor.
- Örneğin, işiniz gereği İspanyol bir meslektaşınızla bir telefon görüşmesi yapmanız gerekiyor, ancak İspanyolca bilmiyorsunuz.
- Burada Live Translate devreye giriyor.
- Galaxy S24 Serisiyle gelen bu özellik, telefon görüşmelerinizi iki yönlü ve gerçek zamanlı olarak hem sesli hem de metin desteğiyle çevirebiliyor.
- Bu, sadece iş dünyasında değil, eğitimde ve günlük yaşamda da iletişim engellerini aşmamıza olanak tanıyor.
- Üstelik, Live Translate ile artık üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymuyoruz.
- Tüm çeviriler, cihazımızda bulunan yapay zeka özelliğiyle destekleniyor, bu da kullanıcılarımızın özel konuşmalarının tamamen güvenli ve gizli kalmasını sağlıyor.
- Uluslararası bir konferansta da, farklı dilleri konuşan katılımcılarla etkileşimde bulunurken, Live Translate, dil bariyerlerini kaldırarak etkili iletişim kurmamıza yardımcı oluyor.
“Samsung Klavye ile sosyal etkileşimlerde dil engellerini aşacaksınız”
- Bir diğer önemli özellik ise, Samsung Klavye'nin yapay zeka yetenekleriyle zenginleştirilmiş olması.
- Bu, kullanıcılarımıza mesajları, e-postaları ve daha fazlasını 13 farklı dilde gerçek zamanlı olarak çevirme imkanı sunuyor.
- Bu özellik, global iş ve sosyal etkileşimlerde dil engellerini aşmamızı sağlıyor.
“Chat Asistanı ile mesajınızın içeriğini ayarlayabileceksiniz”
- Heyecan verici bir yenilik de Chat Asistanı.
- Galaxy S24 serisinde yer alan bu özellik, mesajlaşma ve diğer uygulamalarda kullanıcılarımıza olağanüstü şekilde yardımcı oluyor.
- Örneğin, iş arkadaşınıza resmi bir e-posta göndermeniz gerekiyor.
- Burada Chat Asistanı devreye giriyor.
- Bu asistan, mesajınızın tonunu ve içeriğini mükemmel bir şekilde ayarlayarak, iletişiminizin amacına uygun ve etkili bir şekilde iletilmesini sağlıyor.
- İster sosyal medya başlıkları oluşturun, ister resmi yazışmalar yapın, Chat Asistanı size her adımda rehberlik ediyor.
“Ses Kaydı Asistanı ile ses kayıtlarını yazılı metne dökebileceksiniz”
- Ses Kaydı Asistanı, birden fazla konuşmacının olduğu durumlarda bile ses kayıtlarını yazılı metne dökebiliyor, özetleyebiliyor ve hatta çevirebiliyor.
- Bu özellik, özellikle toplantılar, konferanslar, röportajlar veya dersler sırasında yapılan ses kayıtlarının etkili bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.
- Ses Kaydı Asistanı sayesinde, karmaşık ses kayıtları anlamlı ve kullanışlı metinlere dönüştürerek, iletişim süreçlerini daha etkili hale getiriyor.
- Mesela bugün buradaki konuşmalarımızı bir S24’le yapay zeka desteğiyle kayıt altına almamız mümkün.
- Galaxy AI’ın dil özelliklerine Türkçe desteği yakın zamanda gelecek ve çok kısa süre içinde Türkçe olarak da tüm bu özelliklerden faydalanabileceğiz.
“S24 Serisi ile bilgileriniz hep güvende”
- Günümüzde veri güvenliği en büyük problemlerden biri.
- Samsung’un bunu sağlamak için oluşturduğu uyulaması “Knox” bu probleme karşı sunulan en güçlü çözümlerden biri.
- Bugün pek çok ülke bile devlet görevlilerinin cihazlarını “Knox”la güvende tutuyor.
"YARATICILIĞIN YENİ YOLU"
“Kusursuz fotoğrafları kolayca yakalayabileceksiniz”
- Özellikle Galaxy S24 Ultra gelişmiş lensleri ve yapay zeka özellikleriyle 100x zoom yapıldığında bile kristal netliğinde sonuçlar veriyor.
- Artık karanlık ortamlarda bile zoom yapıldığında çekilen fotoğraflar ve videolar harika sonuçlar veriyor. Biz bu özelliğe Nightography Zoom adını veriyoruz.
- Bu cihazlara sahip olan hiç kimsenin ben iyi fotoğraf çekemiyorum diyebileceğini sanmıyorum.
- Çünkü Galaxy S24 ailesi sizin için en kusursuz fotoğrafları çekecektir.
“Yaratıcı Düzenleme özelliğiyle herhangi ek bir uygulamaya gerek kalmadan telefonunuzdaki fotoğrafları düzenleyebileceksiniz”
- Yenilikçi Galaxy AI düzenleme araçları, cihazın içindeki fotoğraflarda silme, yeniden kompozisyon oluşturma ve düzenleme gibi hızlı değişiklikler yapmaya imkan tanıyor.
- Hatta daha kolay ve verimli optimizasyonlar için öneriler de sunuyor.
- ”Yaratıcı Düzenleme” özelliği ise görüntülerin arka planındaki bazı kısımlara üretken yapay zeka teknolojisi desteğiyle eklemeler yapabiliyor.
- Mesela bir fotoğraf çektiniz ama kadraj yamuk kaldı. Galaxy AI sizin için fotoğrafı düzeltip kalan boşlukları da kendi doldurabilir.
- Bir videonun yavaşlatılması gerekiyorsa, yeni Anlık Ağır Çekim özelliği, daha ayrıntılı sahneler sunmak için hareketli anları sorunsuz bir şekilde yavaşlatarak içerikteki hareketleri baz alarak ek kareler oluşturabiliyor.
"EĞLENCENİN YENİ YOLU"
“Mobil oyun oynamak artık çok daha keyifli hale geliyor”
- Galaxy S24 serisinin tüm üyeleri işlemci yetenekleri sayesinde en gelişmiş oyunları bile en yüksek oyun deneyimi sunacak şekilde çalıştırıyor. Üstelik daha gelişmiş bir soğutma sistemi ile.
- Bunu başarabilmek için vapor chamber adı verilen bir teknoloji kullanılıyor, cihazların içindeki haznede yer alan özel sıvı düzenli olarak cihazları optimum sıcaklıkta tutuyor.
- Bunun yanında 1 – 120Hz arasında değişebilen ekran yenileme hızı da pil kullanımında verimliliği artırırken oyun deneyimini üst seviyeye çıkartıyor.
“Android Auto ile araç kullanırken da iletişimde kalacaksınız”
- Android Auto Samsung ekosistemi içerisinde günlük hayatı çok kolaylaştıran bir özellik.
- Yeni yapay zeka özelliklerimizle Android Auto da daha akıllı hale geliyor.
- Artık aracınızı kullanırken gelen mesajları sadece size okumayıp, bu mesajları otomatik olarak özetleyebiliyor ve sizin verebileceğiniz cevapları öngörüp size alternatif yanıtlar sunabiliyor.
- Bu da, sürücülerin yola odaklanırken aynı zamanda iletişimde kalmalarını sağlıyor.
“Sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz”
- Galaxy S24 Serisi modellerimiz ile sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyoruz.
- Ürünlerimizde geri dönüştürülmüş plastik, cam ve alüminyum kullanıyoruz.
- Seride ilk kez geri dönüştürülmüş kobalt ve nadir toprak elementleri kullanılarak üretilmiş bileşenler yer alıyor.
- Her Galaxy S24 modeli, %100 geri dönüştürülmüş kağıt malzemeden üretilmiş bir kutuda geliyor.
“Kullanıcılarımıza yeni deneyimler sunmaya devam edeceğiz”
- Samsung olarak, teknolojik inovasyonlarımızla lider bir markayız.
- Türkiye’de de tıpkı tüm dünyada olduğu gibi “Yarın İçin Birlikte” vizyonumuzla yenilikçi, inovatif ve sürdürülebilir ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyoruz.
- Bugün elimizdeki akıllı telefonlar, gerçekten de sınırsız ilerlemeye açılan bir kapı.
- Tek bir cihaz, uzaktan çalışma, eğitim, eğlence ve sağlık gibi birçok yeni dijital alanın önünü açıyor.
- Samsung Galaxy ekosistemimiz de bu sınırsız ilerlemeyi teşvik eden teknolojileri bir araya getirerek, kullanıcı deneyimini en üst boyuta taşıyor.
- Şunu söyleyebilirim ki, Samsung ekosistemi şu anda dünyadaki en gelişmiş ekosistemdir. Ekosistemden bahsederken özellikle Galaxy kelimesini kullanmadım çünkü bizim ekosistemimiz sadece mobil cihazlarla sınırlı değil.
- Samsung ekosistemi mobil cihazdan beyaz eşyaya, televizyondan, klimaya kadar ihtiyaç duyduğunuz birçok ürün grubunu kapsıyor.
- 2024 yılı için hedeflerimiz arasında, akıllı telefon kategorimizi daha da geliştirmek, tablet, akıllı saat ve kulaklık gibi ekosistem ürünlerinde payımızı büyütmek ve B2B kanallarda daha da aktif rol oynamak geliyor.
- Kişiselleştirme konusundaki çalışmalarımız ve Galaxy Ailesi ürünlerimizle, kullanıcılarımıza birçok yeni deneyimi sunmaya devam edeceğiz.
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