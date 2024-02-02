2024'te teknoloji dünyasında yapay zeka konuşulacak!

Samsung Electronics’in başlattığı yapay zeka çağını ve Galaxy S24 serisinin inovasyonlarının paylaşıldığı, Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Galaxy AI’ın getirdiği yapay zeka destekli özelliklerle mobil teknoloji dünyasında yeni bir sayfa açıldığı paylaşıldı. Galaxy S24 Serisi, kullanıcı deneyimini yeniden düzenleyerek, akıllı telefonları iletişim araçlarından çok daha fazlasına dönüştürüyor. Toplantıda Azdemir şu bilgileri paylaştı;

“Türkiye’de yılda 10 milyon telefon satılıyor”