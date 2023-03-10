Mehmet Mutlu ve Ata Bornova'nın oluşturduğu ikili, daha önce "SOĞUK SAVAŞ", "BYE" ve "ESMER" gibi hit parçalara imza atmıştı.

Canlı ve hareketli bir ritme sahip "SENİN OLSUN" parçası, incelikle aranje edilmiş elektronik ögeler ve duygu dolu vokallerle dinleyiciler için oldukça keyifli bir deneyim sunuyor. "SENİN OLSUN", Alaca grubunun önceki parçalarından stil olarak ayrı bir noktada dursa da, başarılı ikili diğer parçalarında olduğu gibi aşk temasını kendilerine özgü bir biçimde işliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ