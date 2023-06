Türkiye’nin ilk gastronomi festivali Restoran Haftası, Hellmann’s ana sponsorluğunda Dude Table tarafından 12. kez düzenleniyor. Etkinlik 1-25 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Ankara’da gerçekleştirilecek. Bu yıl, “Paylaşacak Çok Şey Var” sloganıyla yapılan Restoran Haftası etkinlikleri kapsamında Güvenilir Ürün Platformu

desteği ile deprem bölgesinde üretimhaneleri yıkılan kooperatif ve üretici birliklerinin ürünleri de ziyaretçilerle bıuluşturulacak.

Deprem’de üretimhaneleri yıkılan ve zor şartlarda üretime devam eden Antakya’lı üreticilerden tedarik edilen yöresel ürünler 3-4 Haziran’da Güvenilir Ürün Platformu standında satışa sunulacak. Zahter, kömbe, kahke, kabak tatlısı gibi 40’a yakın ürünün satışı ile bölgeye önemli destek amaçlanıyor.

Antakya sokak lezzetleri tanıtım günleri

Restoran Haftası kapsamında deprem bölgesinden gelen Antakyalı restoranlar, 3-4 Haziran boyunca DEKK’te Antakya sokak lezzetlerinin tanıtımını ve satışını yapacaklar. Deprem bölgesindeki yeme içme sektörünün yeniden ayağa kalkabilmesi için davet edilen restoranların arasında; Salah Kebap, Humusçu Nedim Usta, Çınaraltı Künefe Yusuf Usta ve Ayda İçli Köfte yer alacak. Bu restoranların yanında DEKK’in kendi restoranları da Restoran Haftası menülerini sunuyor olacaklar. Deprem bölgesindeki üreticilerden tedarik edilen Kahvaltılık Zahter, Kömbe, Kabak Tatlısı gibi yöresel ürünlerin de Güvenilir Ürün Platformu iş birliğinde yer alacağı etkinlikte, ürünlerin satışından elde edilen gelir doğrudan üreticilere aktarılacak.

Atığı Azaltılmış, Bitki Bazlı ve Paylaşımlı Menüler

Şefler ve restoran işletmecileri tarafından güvenle tercih edilen, etkinliğin ana sponsoru Hellmann’s, yeni ve heyecan verici soslardan oluşan ailesini her geçen gün genişletiyor. Atıksız mutfak uygulamalarını ve paylaşım temasını benimseyen Hellmann’s şeflere ve gıda sektörüne ilham oluyor. Bu yıl Restoran Haftası menülerinin teması; Hellmann’s gıda prensipleri ve Unilever Food Solutions tarafından hazırlanan Geleceğin Menüleri 2023 global raporunda yer alan trendlerle de örtüşüyor. Geleceğin Menüleri 2023 global raporuna ulaşmak için www.unileverfoodsolutions.com.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

“Paylaşacak Çok Şey Var”

Türkiye’nin ilk gastronomi apoletini taşıyan Restoran Haftası bu yıl İstanbul dışında; İzmir ve Ankara’da da düzenleniyor. Türkiye’nin en önemli restoranlarının ve en değerli şeflerinin katıldığı etkinlikte “Paylaşacak Çok Şey Var” sloganıyla özel olarak hazırlanmış menüler sunuluyor; etkinliğe 100’ü aşkın sayıda restoran katılıyor. Katılımcı restoranların “paylaşmak” temasında hazırladıkları lezzetler, uygun fiyatlarla lezzet tutkunlarıyla buluşuyor. Restoran Haftası’nda 130 TL’lik bireysel menülere ek olarak, 180 TL’lik paylaşımlı menüler yer alıyor. Restoran Haftası’na katılan markalar menülerini “paylaşmak” teması kapsamında atıksız mutfak disiplinine uygun ve bitki bazlı farklı alternatifler ile hazırlıyor.



Restoran Haftası Pop Up’ları: Antakyalı Restoranlar İstanbul’da!

Bu yıl Restoran Haftası, deprem bölgesindeki restoranlara katkı sunmak ve bölgede yeme içme sektörünün yeniden ayağa kalkması için destek olmak amacıyla; Antakya’dan 4 restoranı, Pop Up restoran olarak İstanbul’da ağırlayacak. Bölge mutfağının yöresel lezzetlerini hazırlayan restoranlar, DEKK’te gerçekleşecek Restoran Haftası başlangıç etkinliğinde yer aldıktan sonra, 5-9 Haziran arası; belirlenen Restoran Haftası noktalarında menülerini lezzet tutkunları için hazırlayacak. Taze etle çekilen Zırh Kebabı ve mezeleriyle Salah Kebap, Beeves Grill & Brasserie’nin Ataşehir şubesinde; Antakya’nın en meşhur yöresel lezzetiyle Humusçu Nedim Usta, Banko Burger’in Erenköy şubesinde; Antakya’nın özel peyniriyle hazırlanan künefesi ile Çınaraltı Künefe Yusuf Usta, Alaf Kuruçeşme’de ve Ayda İçli Köfte ise Snob Street Food Bağdat Caddesi şubesinde lezzetlerini Restoran Haftası misafirlerine sunacak.

Paylaşacak Çok Şey Var “Şef Atölyeleri”

Restoran Haftası ana sponsoru Hellmann’s ile etkinliğe katılan şef restoranlarında, atölyeler düzenlenecek. “Paylaşacak Çok Şey Var” sloganıyla Restoran Haftası için menü geliştiren 3 ünlü şef, restoranlarında gerçekleştirecekleri atölyede Restoran Haftası menülerini misafirlere açık mutfaklarında deneyimleterek hazırlayacak. Şef Ali Ronay ile Ronay’s Deli’de, Şef Bora Bozankaya ile Banko Burger Erenköy şubesinde ve Şef Hazer Amani ile FireRoom Ataşehir şubesinde gerçekleşecek atölyeleri önceden rezervasyon yapan 20 katılımcı deneyimleyebilecek. Atölyelere katılarak hem menüleri deneyimleyen hem şeflerle sohbet etme fırsatı yakalayan katılımcılardan Restoran Haftası menü ücretleri harici ek bir katılım ücreti alınmayacak. Restoran Haftası döneminde gerçekleşecek atölyelerin tarihleri ve rezervasyon numaraları ise @restoranhaftasi Instagram hesabında ve web sitesinde duyurulacak.

Bahar Akıncı ve Oğuz Yenihayat ile Paylaşacak Çok Şey Var “Sohbetleri”



Türkiye’nin en çok seyredilen YouTube yemek kanallarından Ayaküstü Lezzetler’in içerik üreticisi Oğuz Yenihayat ile Seyahat ve Yaşam Kültürü Yazarı Bahar Akıncı, Restoran Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde yer alacak. Oğuz Yenihayat, Ronay’s Deli’de gerçekleşecek mutfak atölyesinde Şef Ali Ronay ile katılımcılarla Restoran Haftası menüsü ve teması hakkında sohbet edecek. Bahar Akıncı ise BigChefs’te, restoranın mutfak koordinatörü Murat Aslan ile Restoran Haftası için hazırladığı özel menü hakkında sohbet edecek. Yalnızca menü ücreti karşılığı katılım sağlanabilen etkinlikler için 20’şer kişilik rezervasyon kontenjanı açılacak. Katılım detayları Restoran Haftası web sitesi üzerinden ve @restoranhaftasi Instagram hesabında duyurulacak.



Ankara ve İzmir’de Restoran Haftası’na Merhaba!



12. Restoran Haftası’nın İzmir açılış etkinliği, 10 Haziran’da 12:00 – 18:00 saatleri arasında DatDat’ta gerçekleşecek. Banko Burger Şefi Bora Bozankaya ve Unilever Food Solutions Şefleri Hellmann’s sosları ile atığı azaltılmış ve bitki bazlı lezzetleri, Restoran Haftası misafirleri için hazırlayacak. Gün boyu müziğin de eşlik edeceği açılış partisine DatDat’ta bulunan; Babongo, Banko Burger, Box of Pasta, Coni&Co ve Zemin Restoran Haftası menüleri ile katılacak.

Restoran Haftası’nın Ankara açılış etkinliği ise 10 Haziran’da, İzmir ile eş zamanlı olarak IF Sokak’ta gerçekleşecek. IF Sokak ve Unilever Food Solutions şefleri Hellmann’s sosları ile dünya mutfağından paylaşımlı lezzetler hazırlayacak. Herkese açık olan etkinlik alanında sunulacak lezzetler ücretleri karşılığında gün boyu müzik eşliğinde deneyimlenebilecek.

Türkiye’nin Önde Gelen Restoranları, Restoran Haftası’nda!

Her yıl tutkunlarının merakla beklediği Restoran Haftası’na “Paylaşacak Çok Şey Var” diyerek oluşturdukları bireysel ve paylaşımlı menülerle katılan restoranlar ise şöyle: İstanbul’da; Alaf 2tek, Alter Cadde, Banko Burger, Bansan, Beeves Grill & Brasserie, BigChefs, Boter, Broger, Chili's Tex Mex, Chop't, Crazy Burger, Cro&Cups, Dem Moda, Draft Pub, Fireroom, Gram, Green Box, Helga, House of B., Hungry Vegan (Bundle Kitchen), İnkase, Just BBQ, Madera, Namp Burger, Need Coffee, Newcastle, Nove Garden, Pizza il Forno, Rebel, Rita Deli, Ronay's Deli, Slices of the World Pizza, Snob Street Food, Tacoroll, Thales Cafe, Timboo Cafe, Zapata Bakery, Zapata Burger. İzmir’de; Babongo, Banko Burger, BigChefs, Box of Pasta, Buenas Bistro Lounge, Coni&Co, Die Reform, Mandolin Cafe, Mengoli Burgers Steak Fries, Recis RCS Cafe & Restaurant, Shebo's Burger, Slices of the World Pizza, Zemin. Ankara’da; B'eat Cafe & Bistro, BigChefs, Burgerdinho, EtManyak, IF Sokak, Irish Town Pub, Kırk Fırın, Liva, Newcastle, Pawn Burger & Hotdog, Pizza il Forno, Timboo Cafe.