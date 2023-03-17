Türk pop müziğinin genç ve sempatik yeteneklerinden Oğuz Saral, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı yeni projesi “Ağla”yı müzikseverlerin beğenisine sunmanın heyecanını yaşıyor.

Sözü ve müziği başarılı sanatçı Emre Kaya'ya ait olan “Ağla”nın düzenlemesi ise Hatem Tutkuş'a ait.

Bir şarkıya bir hayat hikayesini sığdıran Emre Kaya şarkısının sözleri, dinleyicisinin ruhuna dokunarak, ayrılığın kalpten kalbe naif geçişini sağlayacak.

Geçtiğimiz dönemlerde Bendeniz’in seslendirdiği “Ya Sen Ya Hiç” şarkısını seslendiren “Oğuz Saral, müzikal kariyerindeki adımlarını sağlam ve istikrarlı atmaya ve müzik sektörünün başarılı isimlerinden de müzikal destekler almaya devam ediyor.

Alperen Köksal'ın yönetmenliğini üstlendiği klipte Oğuz Saral'a dans ve oyunculuk performanslarıyla 2 cast eşlik etti.

Klip, İstanbul Yıldız Parkı, Rumeli Caddesi ve Galata'da çekilerek kalabalık bir ekip eşliğinde 1 günde tamamlandı.

Oğuz Saral'ın yeni projesi “Ağla, DMC etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında. (YHM)