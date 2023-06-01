2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları merak ediliyor 22 bin 43 personel alımı yapacak olan Adalet Bakanlığı, hangi kadrolara personel alımı yapılacağını açıkladı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları 25 Nisan 2023-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Başvuru sonuç tarihine ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan yapılan herhangi bir açıklama yok. Başvuru sonuçları ve sözlü sınava katılacak adayların listesi https://www.adalet.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları yayınlandıktan sonra adalet.gov.tr adresinden duyuru yapılacak.

Adaylar ise T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sonuçları e-Devlet kapısından sorgulayabilecek.

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