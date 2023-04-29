Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 15°: Çok bulutlu

Bursa 15° : Parçalı bulutlu

Tekirdağ 15°: Parçalı bulutlu

Edirne 19°: Parçalı bulutlu

Kırklareli 18° : Parçalı bulutlu

Yalova 16°: Çok bulutlu

Kocaeli 14°: Çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Ankara 9°: Parçalı bulutlu

Aksaray 9°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Konya: 10°: Parçalı bulutlu

Eskişehir 11°: Parçalı bulutlu

Kırıkkale 11°: Çok bulutlu

Çankırı 11°: Parçalı bulutlu

Kayseri 9°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Yozgat 9°: Çok bulutlu

Sivas 9°: Çok bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölges’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.

İzmir 20°: Güneşli

Manisa 18°: Güneşli

Aydın 18°: Güneşli

Çanakkale 19° : Parçalı bulutlu

Balıkesir 18°: Güneşli

Bursa 15° : Parçalı bulutlu

Uşak 15°: Güneşli

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adana 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Antalya 22°: Güneşli

Hatay 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Mersin 19°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Osmaniye 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adıyaman 15°: Hava açık ve yağmurlu

Diyarbakır 19° : Hava açık ve yağmurlu

Mardin 13°: Hava açık ve yağmurlu

Siirt 19°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Şanlıurfa 21°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 14°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Bolu 8°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kastamonu 6°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Sinop 15°: Çok bulutlu

Rize 12°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Trabzon 11°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Zonguldak 13°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın yer yer açık ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise havanın bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 14°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Ardahan 12° : Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Erzurum 10°: Hava açık ve yağmurlu

Kars: 15°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Malatya: 15°: Yer yer yağmurlu

Tunceli 12°: Hava açık ve yağmurlu

Van 14° : Parçalı bulutlu

Hakkari 15° : Hava açık ve hafif yağmurlu

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