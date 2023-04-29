Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 15°: Çok bulutlu

Bursa 15° : Parçalı bulutlu

Tekirdağ 15°:  Parçalı bulutlu

Edirne 19°:  Parçalı bulutlu

Kırklareli 18° :  Parçalı bulutlu

Yalova 16°:  Çok bulutlu

Kocaeli 14°: Çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Ankara 9°:  Parçalı bulutlu

Aksaray 9°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Konya: 10°: Parçalı bulutlu

Eskişehir 11°: Parçalı bulutlu

Kırıkkale 11°: Çok bulutlu

Çankırı 11°: Parçalı bulutlu

Kayseri  9°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Yozgat 9°:  Çok bulutlu

Sivas 9°: Çok bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölges’nde  havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.

İzmir 20°:  Güneşli

Manisa 18°:  Güneşli

Aydın 18°:  Güneşli

Çanakkale 19° : Parçalı bulutlu

Balıkesir 18°:  Güneşli

Bursa 15° : Parçalı bulutlu

4 Mayıs Perşembe Ankara Namaz Saatleri 4 Mayıs Perşembe Ankara Namaz Saatleri

Uşak 15°: Güneşli

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın açık ve  yağmurlu olması bekleniyor.

Adana 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Antalya 22°: Güneşli

Hatay 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Mersin 19°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Osmaniye 19°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adıyaman 15°: Hava açık ve yağmurlu

Diyarbakır 19° : Hava açık ve yağmurlu

Mardin 13°:  Hava açık ve yağmurlu

Siirt 19°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Şanlıurfa 21°:  Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 14°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Bolu 8°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kastamonu 6°:  Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Sinop 15°:  Çok bulutlu

Rize 12°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Trabzon 11°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Zonguldak 13°:  Hava bulutlu ve  yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın yer yer  açık ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise havanın bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 14°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Ardahan 12° : Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Erzurum 10°:  Hava açık ve yağmurlu

Kars: 15°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Malatya: 15°:  Yer yer yağmurlu

Tunceli 12°: Hava açık ve yağmurlu

Van 14° : Parçalı bulutlu

Hakkari 15° : Hava açık ve hafif yağmurlu

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