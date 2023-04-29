Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
İstanbul: 15°: Çok bulutlu
Bursa 15° : Parçalı bulutlu
Tekirdağ 15°: Parçalı bulutlu
Edirne 19°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 18° : Parçalı bulutlu
Yalova 16°: Çok bulutlu
Kocaeli 14°: Çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Ankara 9°: Parçalı bulutlu
Aksaray 9°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Konya: 10°: Parçalı bulutlu
Eskişehir 11°: Parçalı bulutlu
Kırıkkale 11°: Çok bulutlu
Çankırı 11°: Parçalı bulutlu
Kayseri 9°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Yozgat 9°: Çok bulutlu
Sivas 9°: Çok bulutlu
Ege Bölgesi: Ege Bölges’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.
İzmir 20°: Güneşli
Manisa 18°: Güneşli
Aydın 18°: Güneşli
Çanakkale 19° : Parçalı bulutlu
Balıkesir 18°: Güneşli
Bursa 15° : Parçalı bulutlu
Uşak 15°: Güneşli
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adana 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Antalya 22°: Güneşli
Hatay 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Mersin 19°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Osmaniye 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adıyaman 15°: Hava açık ve yağmurlu
Diyarbakır 19° : Hava açık ve yağmurlu
Mardin 13°: Hava açık ve yağmurlu
Siirt 19°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Şanlıurfa 21°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 14°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Bolu 8°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kastamonu 6°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Sinop 15°: Çok bulutlu
Rize 12°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Trabzon 11°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Zonguldak 13°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın yer yer açık ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise havanın bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 14°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Ardahan 12° : Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Erzurum 10°: Hava açık ve yağmurlu
Kars: 15°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Malatya: 15°: Yer yer yağmurlu
Tunceli 12°: Hava açık ve yağmurlu
Van 14° : Parçalı bulutlu
Hakkari 15° : Hava açık ve hafif yağmurlu
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