Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ve İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük kitap fuarı olarak gösterilen 3. Kartal Kitap Fuarı; edebiyat, medya ve sanat dünyasının birbirinden önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

Kartal Kitap Fuarı 2’inci gününde, usta yazar Gülten Dayıoğlu’nu ağırladı. Kartal’ın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirten Dayıoğlu, onur ödülünü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in elinden aldı.

Kartal’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen fuara, Kartal ve İstanbullu edebiyatseverlerin ilgisi yoğun oldu.

“Kurtuluş Savaşı’nı Anlamadan, Cumhuriyet’i İçselleştiremeyiz”

Fuarın 2’inci gününde öne çıkan isimler, Gazeteci-Yazar Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen oldu. Söyleşide, Kongar ve Kalkandelen Cumhuriyet ve demokrasi tarihini ele aldı. Gazeteci-Yazar Emre Kongar, laikliğin Türkiye için önemine dikkat çektiği konuşmasında, Kurtuluş Savaşı’nın tam olarak anlaşılmadan, Cumhuriyet’in içselleştirilemeyeceğini ifade etti. Kongar ve Kalkandelen, söyleşi sonunda dinleyicilerin yakın tarih ve günümüz siyasi olaylarıyla ilgili sorularına cevap verdi.

Usta Yazar Gülten Dayıoğlu Okurlarıyla Buluştu

Kartal Kitap Fuarı’nın 2’inci günüde ise fuarın onur konuğu olan usta yazar Gülten Dayıoğlu sevenleri ve okurlarıyla buluştu. Gülten Dayıoğlu, Yazar Melih Yıldız ile beraber, yaşam hikâyesinin ve edebiyat hayatının ele alındığı bir söyleşi gerçekleştirdi.

“ Fadiş’in Hayatı, Aslında Benim Hayatım”

Yazar Gülten Dayıoğlu, çocukluğunun Anadolu’da çok zor şartlar altında geçtiğini, ailesiyle beraber mutlu bir çocukluk geçirmediğini ifade ederek, kaleme aldığı ‘Fadiş’ adlı kitabının aslında kendi yaşamının kitabı olduğunu paylaştı. Dayıoğlu, annesinin ve babasının kendisi çocukken ayrıldığını ve bunu hayatı boyunca kabullenemediğini söyleyerek, tüm eserlerinde çocukluğunun o zor dönemine dair izler olduğunu ama yazar olmak hayalinden asla vazgeçmediğini kaydetti.

“Kartal’da Ünlü Yazarların Katıldığı Söyleşiler Düzenlerdik”

Söyleşinin devamında, ünlü yazar Reşat Nuri Güntekin ile erken yaşta tanıştığını ve yazar olmasında onun çok büyük etkisi olduğunu ifade eden Dayıoğlu; “Özellikle, öğretmenlerim benim hep yazar olacağımı söylerdi. Reşat Nuri Güntekin ile tanıştıktan sonra, eğitim hayatıma çok fazla katkısı oldu. Burada, Kartal’da da ünlü yazarlar ile etkinlikler düzenlerdik. Aziz Nesin ile Kartal’da çok fazla anımız var.”

“Çocuk Edebiyatını Kabul Ettirmede Çok Çaba Harcadım”

Çocuklara yaşı gereği çocuk gerçeği düzeyinde kitaplar verilmesini ifade eden Dayıoğlu, her üniversite çocuk edebiyatı kürsüsü bulunması gerektiğini, çocuk edebiyatını kabul ettirmede çok çaba harcadığını söyleyen ünlü yazar ,“İtile kakıla davayı kazandık. Çocuk edebiyatı diye en kalburüstü kalemler dahi karşıma çıktı. Yoktur böyle şey! Çocuk nasıl her besini yiyemezse aynı şey. Yararlı bir iş yaptığım iş için çok mutluyum ”dedi

“Eğitim Devrimi, Fırsat Eşitliği Sayesinde Yazar Çıkarabilir”

Söyleşinin sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal için ayrı bir önemi olan usta yazar Gülten Dayıoğlu’na teşekkür ederek, “Bir Cumhuriyet kadını, Gülten Dayıoğlu’nu ağırlamanın onuru içindeyiz. Ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Cumhuriyet, bir mucizedir. Anadolu’nun en ücra köşelerinden eğitim devrimi sayesinde, fırsat eşitliği sayesinde bir yazar çıkarabilir. Ne mutlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, ne mutlu bizlere. Diliyoruz ki, Gülten Dayıoğlu’nun kalemi hiç durmasın.” ifadelerini kullandı.

Başkan Gökhan Yüksel, 3. Kartal Kitap Fuarı’nın Onur Ödülü’nü, usta yazar Gülten Dayıoğlu’na takdim etti.