Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.

İstanbul: 18°: Güneşli

Bursa 19° : Parçalı bulutlu

Tekirdağ 17°:  Parçalı bulutlu

Edirne 19°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Kırklareli 17° :  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Yalova 19°:  Güneşli

Kocaeli 15°: Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ankara 14°:  Parçalı bulutlu

Aksaray 14°: Parçalı bulutlu

Konya: 15°: Parçalı bulutlu

Eskişehir 16°: Parçalı bulutlu

Kırıkkale 15°: Çok bulutlu

Çankırı 15°: Parçalı bulutlu

Kayseri 10°: Parçalı bulutlu

Yozgat 10°:  Parçalı bulutlu

Gülben Ergen, afet bölgesindeki çocuklara umut ışığı oldu! Gülben Ergen, afet bölgesindeki çocuklara umut ışığı oldu!

Sivas 11°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde  havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 23°:  Parçalı bulutlu

Manisa 21°:  Parçalı bulutlu

Aydın 22°:  Parçalı bulutlu

Çanakkale 21° : Parçalı bulutlu

Balıkesir 21°:  Parçalı bulutlu

Bursa 19° : Parçalı bulutlu

Uşak 18°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 23°: Parçalı bulutlu

Antalya 23°: Parçalı bulutlu

Hatay 19°: Parçalı bulutlu

Mersin 22°:  Parçalı bulutlu

Osmaniye 22°:  Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adıyaman 17°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Diyarbakır 18° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Mardin 11°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Siirt 17°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Şanlıurfa 21°:  Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Bolu 13°:  Güneşli

Kastamonu 6°:  Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Sinop 12°:  Parçalı bulutlu

Rize 11°:  Hava açık ve yağmurlu

Trabzon 11°:  Hava açık ve yağmurlu

Zonguldak 15°:  Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ağrı 11°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Ardahan 5° : Parçalı bulutlu, muhtemelen yer yer yağmur veya sulu kar yağışlı

Erzurum 9°:  Hava açık ve yağmurlu

Kars: 12°: Hava açık ve yağmurlu

Malatya: 17°:  Parçalı bulutlu

Tunceli 14°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Van 10° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Hakkari 9° : Hava açık ve yağmurlu

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