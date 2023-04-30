Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.
İstanbul: 18°: Güneşli
Bursa 19° : Parçalı bulutlu
Tekirdağ 17°: Parçalı bulutlu
Edirne 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kırklareli 17° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Yalova 19°: Güneşli
Kocaeli 15°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ankara 14°: Parçalı bulutlu
Aksaray 14°: Parçalı bulutlu
Konya: 15°: Parçalı bulutlu
Eskişehir 16°: Parçalı bulutlu
Kırıkkale 15°: Çok bulutlu
Çankırı 15°: Parçalı bulutlu
Kayseri 10°: Parçalı bulutlu
Yozgat 10°: Parçalı bulutlu
Sivas 11°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 23°: Parçalı bulutlu
Manisa 21°: Parçalı bulutlu
Aydın 22°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 21° : Parçalı bulutlu
Balıkesir 21°: Parçalı bulutlu
Bursa 19° : Parçalı bulutlu
Uşak 18°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adana 23°: Parçalı bulutlu
Antalya 23°: Parçalı bulutlu
Hatay 19°: Parçalı bulutlu
Mersin 22°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 22°: Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adıyaman 17°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Diyarbakır 18° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Mardin 11°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Siirt 17°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Şanlıurfa 21°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Bolu 13°: Güneşli
Kastamonu 6°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Sinop 12°: Parçalı bulutlu
Rize 11°: Hava açık ve yağmurlu
Trabzon 11°: Hava açık ve yağmurlu
Zonguldak 15°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ağrı 11°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Ardahan 5° : Parçalı bulutlu, muhtemelen yer yer yağmur veya sulu kar yağışlı
Erzurum 9°: Hava açık ve yağmurlu
Kars: 12°: Hava açık ve yağmurlu
Malatya: 17°: Parçalı bulutlu
Tunceli 14°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Van 10° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Hakkari 9° : Hava açık ve yağmurlu
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