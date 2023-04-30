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Hakkari 9° : Hava açık ve yağmurlu

Van 10° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Tunceli 14°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kars: 12°: Hava açık ve yağmurlu

Erzurum 9°: Hava açık ve yağmurlu

Ardahan 5° : Parçalı bulutlu, muhtemelen yer yer yağmur veya sulu kar yağışlı

Ağrı 11°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Trabzon 11°: Hava açık ve yağmurlu

Rize 11°: Hava açık ve yağmurlu

Kastamonu 6°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Amasya: 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Şanlıurfa 21°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Siirt 17°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Mardin 11°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Diyarbakır 18° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Adıyaman 17°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Sivas 11°: Hava açık ve hafif yağmurlu

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Kırıkkale 15°: Çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Kırklareli 17° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Edirne 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.