Yalova'da dünyaya gelen bebeklerin kimlikleri adreslerine gönderiliyor

Yenilenme sürecinin ardından yaklaşık 13 ay önce hizmet vermeye başlayan Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bünyesinde kurduğu servislerle hasta sevkinin önüne geçerek bölge illerinden de gelen hastalara şifa dağıtıyor.

400 yataklı hastanenin gözde servislerinden biri olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, son teknolojiyle donatılmış ameliyathaneleri, beş yıldızlı otel konforunda modern odaları, müşahede, gebelik okulu ve hizmet kalitesiyle çevre illerden de yoğun talep görüyor.

Serviste kurulan "Anne Oteli" ile riskli hastalar başta olmak üzere, il dışı veya ulaşımda güçlük çekebilecek hastalar ile yakınlarının konaklamasına imkan veren hastane, ayrıca gözlerini hastanede dünyaya açan bebeklerin kimliklerini de adreslerine kadar ulaştırıyor.

Eylül 2022 ile Ekim 2023 arasında 1341 bebeğin dünyaya geldiği hastanede, 530 bebeğin kimlikleri ailelerin isteği üzerine adreslerine gönderildi.