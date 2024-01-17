Dikili'den Naci Görür'e Destek

Türkiye, jeolojik konumu gereği sık sık depremlerle karşı karşıya kalıyor. Bu gerçek, özellikle yerel yönetimlerin ve halkın deprem konusunda bilinçlenmesini ve gerekli önlemleri almasını zorunlu kılıyor. Bu yazımızda, Dikili ilçesinde gerçekleştirilen "Deprem Dirençli Kentler" kampanyasına ve yerel yönetimlerin bu süreçteki önemli rollerine değineceğiz.

Dikili'nin Deprem Dirençliliği Yolculuğu

Dikili Belediyesi, Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'ün öncülüğünde başlatılan "Deprem Dirençli Kentler" kampanyasına destek veriyor. Gazi Akıncı, CHP Dikili Belediye Başkan Aday Adayı olarak, bu kampanyaya verdiği desteği ifade etti. Akıncı, Kahramanmaraş ve İzmir'de yaşanan depremlerden ders alarak, Dikili'de benzer acıların yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Yerel Yönetimler ve Deprem Politikaları

Yerel yönetimler, deprem risklerine karşı proaktif bir yaklaşım benimsemeli. Gazi Akıncı'nın açıklamalarına göre, Dikili'de ve Türkiye genelindeki diğer belediyeler, deprem önlemleri konusunda bilinçli ve etkili adımlar atacak. Bu süreçte, hem halkın desteği hem de bilimsel veriler önemli bir rol oynayacak.

İnşaat Sektörü ve Deprem Güvenliği

Deprem güvenliği, sadece yerel yönetimlerin değil, aynı zamanda inşaat sektörünün de sorumluluğunda. Akıncı, Türkiye'de yaşanan depremlerin inşaat sektörünün ihmalkarlığı ve iktidarın yanlış politikalarının bir sonucu olduğunu belirtti. Bu nedenle, Dikili ve diğer belediyelerde, inşaat sektörü üzerinde daha sıkı denetimlerin yapılması ve deprem standartlarına uygun yapıların inşa edilmesi gerektiğini vurguluyor.

“Dikili’de ve tüm Türkiye’de rantçılıkla mücadele edeceğiz”

Gazi Akıncı, yerel seçimlerde aday adayı olduğu Dikili’de kendisinin, Türkiye’nin diğer kentlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının ve belediye başkanlarının, rantçı belediye anlayışıyla mücadele edeceğini belirtti. Akıncı, “Tüm Türkiye’de de diğer adaylarımız vesilesiyle yerel seçimler sürecinde ve kazanılan belediyelerle seçimler sonrasında bu rantçı, insan canını hiçe sayan, insanları birer para kazanma aracı olarak gören anlayışla sonuna kadar mücadele edecek. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın” diyerek CHP’nin rantçı belediyecilik anlayışıyla topyekün bir mücadele vereceğini işaret etti.

“Deprem Türkiye’nin kaderi değil, asla da olmayacak”

Gazi Akıncı açıklamasında, 2020 yılında İzmir’de yaşanan deprem felaketinin, depreme karşı alınması gereken önlemler konusunda bir ders niteliği taşıdığının altını çizdi. Akıncı, İzmir depreminin ileride yaşanabilecek acıların ve maddi kaybın büyüklüğünü gösterdiğini fakat bunun yeterince önemsenmediğini, “O gün bize rantçılıktan ve ihmalkarlıktan doğan kayıpların verdiği tarifsiz acı ve keder, maalesef yine ve yeniden, cennet ülkemizin başka bir köşesinde tekrar etti” sözleriyle vurguladı.

Akıncı, Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin oluşturduğu maddi ve manevi kayıpların da bir kader olmadığını, önlem alındığında ve doğru bir belediyecilik anlayışıyla böyle bir durumun önüne geçilebileceğini, “Tüm Türkiye olarak Hatay’da ve Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin bize ve bölgede yaşayan vatandaşlarımıza yaşattığı tarifsiz acıların nedenleri olan denetimsizliği, kaçak yapıları, malzemeden kaçıran müteahhitleri ve bunların önünü açan rantçı belediyeleri teker teker ortadan kaldırmamız, bir daha böyle bir ihmalkarlığa izin vermememiz gerektiğine acı tecrübelerle hem fikir olduk” sözleriyle ifade etti.