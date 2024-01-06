Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Kar Engeli: Yollar Kapalı, Hayat Zorlaşıyor

Türkiye'nin doğusunda yer alan Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerinde yaşanan olumsuz hava koşulları, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Son günlerde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, bu bölgelerdeki ulaşımı büyük ölçüde aksattı. İşte bu illerdeki son durum ve alınan önlemler:

Van'da Yoğun Kar Yağışı ve Ulaşımda Aksamalar

Van ilinde, özellikle kırsal bölgeleri etkisi altına alan yoğun kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 492 yerleşim yerine ulaşımın kesildiği belirtildi. Hem belediye hem de Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, mahalle ve mezra yollarını açmak için seferber oldu. Başkale ilçesinde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşması, vatandaşları da kendi çabalarıyla kar temizleme çalışmalarına yönlendirdi.

Muş'ta Kapanan Köy Yolları ve Alınan Önlemler

Muş ilinde de durum farklı değil. İki gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 55 köy yolunun kapandığını ve vatandaşların mağdur olmaması için yolların en kısa sürede açılacağını ifade etti. Ayrıca, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiği bilgisi verildi.

Hakkari'de Kar Mücadelesi Devam Ediyor

Hakkari'de de kar ve tipi nedeniyle 74 yerleşim biriminin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor. Karayolları ve belediye ekipleri, ana yollar ve ara sokaklarda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaşması, vatandaşların da bireysel çabalarıyla kar temizlemesine sebep oldu.

Bitlis'te Kapanan Yollar ve Devam Eden Çalışmalar

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 60 köy yolunun kapandığını açıkladı. Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda, karayolları ve belediye ekipleri de kentte kar küreme çalışmalarını yürütüyor.

Bu dört ilde yaşanan olumsuz hava koşulları, yerel yönetimlerin ve vatandaşların ortak çabalarıyla aşılmaya çalışılıyor. Kar yağışının getirdiği zorluklar, bölge halkının hayatını doğrudan etkileyerek günlük rutinlerini değiştirmekte. Ancak alınan önlemler ve yapılan çalışmalar, bu zorlu kış şartlarında hayatın normale dönmesi için umut verici adımlar olarak öne çıkıyor.