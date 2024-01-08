İzmir'de 2023 Trafik Kazaları: Yıllık Rapor ve Analiz

İzmir'in yoğun trafik akışında yaşanan kazalar, her yıl olduğu gibi 2023 yılında da dikkat çekici verilere sahne oldu. Radyo Trafik İzmir tarafından sağlanan bilgilere göre, şehrin ana arterlerinde toplam 10 bin 293 trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalar sonucunda ne yazık ki 94 kişi hayatını kaybetti. Özellikle Hilal Köprüsü, kazaların en sık yaşandığı nokta olarak ön plana çıktı.

Kaza analiz raporlarına göre, 2023 yılında yaşanan kazaların 94'ü ölümlü, bin 443'ü yaralanmalı ve 8 bin 756'sı maddi hasarla sonuçlandı. Mayıs ayı 962 kaza ile en yoğun dönem oldu. Diğer taraftan, Şubat ayı 733 kaza ile en az kazanın yaşandığı ay olarak kaydedildi.

İzmir'deki trafik kazalarında motosiklet kullanıcılarının da önemli bir rolü bulunmakta. Toplam kazaların 774'üne motosiklet sürücüleri karışırken, bu kazalarda 29 motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Yaya kazalarında ise 134 vakada 13 kişi öldü. Özellikle Karabağlar Belediyesi, Paşaköprü Mezarlığı ve Altınyol bölgesinde motosiklet kazaları dikkat çekici düzeyde.

Yaralanmalı kazaların yoğun olduğu bölgeler ise Buca ve Limontepe kavşakları arası, Paşaköprü Mezarlığı ve Karabağlar Belediyesi gibi noktalar oldu. Bu bölgelerdeki yaralanmalı kaza sayısı, toplamda 100'ü aştı.

İzmir'in çevre yolları ise en çok kaza görülen yerler arasında. Burada toplam bin 441 trafik kazası kaydedildi. En çok kaza yaşanan arterler arasında Akçay Caddesi, Anadolu Caddesi ve Mürselpaşa Bulvarı yer aldı.

Hilal Köprüsü ve çevresi, köprü ve alt geçitlerde en çok kaza yaşanan noktalar olarak öne çıktı. 2023 yılında bu bölgede 242 trafik kazası gerçekleşti. Zincirleme kazaların en çok olduğu yerler arasında Gaziemir Alt Geçidi ve ESBAŞ Alt Geçidi bulunmakta.

Kör nokta kazaları, özellikle çevre yollarında sıkça meydana gelen bir durum. Otogar Kavşağı ve Osman Kibar Tüneli bu tür kazaların sık yaşandığı yerler arasında.

Yağmurlu havalarda tek araçlık kazaların arttığı gözlemlenmiş. İzmir'in Buca ve Limontepe arasında, İstihkam Viyadüğü ve Narlıdere-Güzelbahçe arasında bu tür kazalar sıkça rapor edilmiş.

Bu veriler ışığında, İzmir'deki trafik kazalarının sebeplerini ve olası önlemleri derinlemesine incelemek büyük önem taşıyor. Şehirdeki trafik güvenliğini artırmak ve kazaları en aza indirmek adına alınacak tedbirler, hayati bir konu olarak karşımıza çıkıyor.