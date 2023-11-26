Rize'de etkili olan şiddetli rüzgarda 8 evin çatısı uçtu

Rize'de, şiddetli rüzgar nedeniyle 8 evin çatısı uçtu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından şiddetli rüzgar uyarısı verilen Rize'de, Güneysu ilçesinde 4, merkezde 3 ve Çayeli ilçesinde 1 olmak üzere 8 evin çatısı uçtu.Çatı...