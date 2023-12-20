Nilüfer Bostan’ın 6. şubesi 29 Ekim Mahallesi’nde açıldı

Nilüfer Belediyesi’nin sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği çok yönlü çalışmaların bir halkası olan Nilüfer Bostan satış noktalarının sayısı artıyor. S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) bünyesinde oluşturulan Nilüfer Bostan markasıyla sağlıklı ve doğal gıdaları, kentin çeşitli noktalarına ulaştıran Nilüfer Belediyesi, bu satış noktalarına bir yenisini daha ekledi.

Ekolojik koşullarda üretilen sağlıklı gıdaların yanı sıra yurdun dört bir köşesinden yöresel ve doğal ürünlerin satışının yapıldığı Nilüfer Bostan’ın 29 Ekim Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki yeni şubesi törenle açıldı. Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve 29 Ekim Mahallesi Muhtarı İsmail Keskin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sağlıklı gıdanın adresi Nilüfer Bostan

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ekolojik koşullarda ürettikleri ürünleri ve bu ürünlerin işlenmesiyle elde edilen sağlıklı gıdaları NİLKOOP bünyesinde oluşturulan Nilüfer Bostan markasıyla satışa sunduklarını söyledi. Başkan Erdem, “Biz burada sağlıklı gıdayı Nilüferliler için ulaşılabilir kılıyoruz” dedi. İlki İhsaniye Mahallesi’nde açılan Nilüfer Bostan için vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Başkan Turgay Erdem, “Bunun sonucunda da Nilüfer Bostan sayılarını artırmaya karar verdik. Nilüfer Bostan’ın sayısı bugün, 6’ya ulaştı” şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediyesi olarak ekolojik tarımı desteklediklerini, hibrit tohumlarla genetiği değiştirilmiş sebzeler yerine, ata tohumlarıyla üretimi yaygınlaştırmaya çaba gösterdiklerinin altını çizen Başkan Erdem, “Hiçbir zirai ilaç kullanmadan üretim yapıyoruz ve kendi ürettiğimiz meyveyi, sebzeyi, tahılı kullanarak erişte, salça, reçel gibi başka ürünler üretiyoruz. Bu üretimler, Nilüfer’deki kadın dernekleri tarafından Hasanağa Gıda Merkezi’mizde ve gıda mühendislerimizin denetiminde yani hijyenik koşullarda yapılıyor. Yine Nilüfer Bostan markamızla ürettiğimiz yaklaşık 65 çeşit ürünü, burada satışa sunuyoruz. Nilüfer Bostan satış noktalarında toplam 180 çeşit ürün var. Bizim üretimlerimiz dışında, yurdun dört bir köşesinden gelen yöresine özgü doğal ürünler, kalitesiyle bilinen ürünler de burada tüketiciye ulaştırılıyor. Böylelikle kooperatifleşmeyi de destekliyoruz” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi olarak Hatay Samandağ’dan doğrudan üreticiden aldıkları mandalinaları da bir süredir Nilüfer Bostan’da halkla buluşturduklarını söyleyen Başkan Erdem, “Depremin yaralarını sarmaya çalışan Hataylı mandalina üreticisinin ürünlerinin ağaçta kaldığını öğrenince destek verelim dedik. Hemen kooperatif aracılığıyla Samandağ’dan mandalina alımına başladık. Buradan aldığımız mandalinaları Nilüfer Bostan’larda uygun fiyata halkımıza ulaştırdık. Böylece Bursalılar hem doğrudan üreticiden gelen mandalinaya ulaşıyor hem de Hataylı mandalina üreticisine destek oluyor” dedi.

Vatandaşların, Nilüfer Bostan’dan alışveriş yaptığında hem belediye garantisinde sağlıklı koşullarda üretilmiş gıdalara ulaştığını hem de kadın üreticiye ve kooperatiflere de destek vermiş olduğunu vurgulayan Başkan Erdem, “Sağlıklı gıdaya erişimin giderek daha maliyetli hale geldiği günümüzde, Nilüferliler’in de bu çabaya sahip çıkmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

29 Ekim Mahallesi Muhtarı İsmail Keskin de, Nilüfer Bostan’ın kendi mahallelerinde açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, konuşmaların ardından beraberindekilerle birlikte Nilüfer Bostan’ın 29 Ekim Mahallesi’ndeki 6. şubesinin açılışını gerçekleştirdi. Nilüfer Bostan’a ilk günden yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yöresel ve doğal ürünlerden çokça alışveriş yaptı.