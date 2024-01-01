Kocaeli’nin alternatif ulaşımı KOBİS

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” projesi 12 ilçede hizmet veriyor. 2023 yılında 3 yeni istasyon kuran KOBİS’te geride bıraktığımız yılda 303 bin 174 bisiklet kiralaması yapıldı.

ALTERNATİF ULAŞIM KOBİS

Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS’’, kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkanlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kuruldu. Bisiklet severlere hizmet veren KOBİS, 2023 yılında da büyümesini sürdürdü.

12 İLÇEDE 79 İSTASYON

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen KOBİS; 794 istasyon, 891 akıllı park ünitesi ve 535 akıllı bisikletle hizmet veriyor. KOBİS ailesi 2023 yılında 302 bin 555 kişiye ulaştı. Bu yıl içerisinde Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Kampüsü’ne 9 parklı 3 adet KOBİS istasyonu kurulumu gerçekleşti.

248 ADET KOPARK ÜNİTESİ

KOBİS’in dışında Ulaşım Dairesi Başkanlığı Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü’nce vatandaşların kendi bisikletlerini park etmesi için Kopark istasyonları kuruldu. Bu kapsamda kent genelinde 248 adet bisiklet park ünitesi bulunuyor.