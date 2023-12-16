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Çanakkale'de Kepez Çayı Taşkını: Acil Durum İlan Edildi

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Çanakkale'de Kepez Çayı Taşkını: Acil Durum İlan Edildi
Çanakkale'de yaşanan şiddetli yağışlar sonucu, Kepez Çayı'nın debisinin yükselmesi ve taşkın oluşması, yerel halk ve yetkililer için endişe kaynağı oldu. Vali İlhami Aktaş'ın açıklamalarına göre, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da ciddi mağduriyet yaşanmamıştır. Bu durum, alınan önlemlerin ve yapılan çalışmaların önemini göstermektedir.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sayesinde, aşırı yağışların olası etkilerine karşı önlemler alındı. Çanakkale Valisi Aktaş, bu konuda yaptığı açıklamada, gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını ve ilgili ekiplerin sahada aktif olarak görev yaptığını belirtti.

Yangın Sonrası Toprağın Durumu ve Çaydaki Ağaçlar

Yaz aylarında yaşanan yangınlar, bölgenin ekolojik yapısını olumsuz etkiledi. Yangın sonrası zayıflayan toprak yapısı, ağaçların çayda sürüklenmesine neden oldu. Bu durum, Kepez Çayı'nın akışını engelleyerek taşkınlara yol açtı.

Tıkanıklığın Giderilmesi ve Önlemler

Kepez Çayı'nın denize akışını engelleyen ağaçlar, iş makineleri yardımıyla temizlendi. Bu sayede çayın akışı normale döndürülerek, daha fazla taşkın riskinin önüne geçildi.

Vali Aktaş'ın Açıklamaları ve Devam Eden Çalışmalar

Vali İlhami Aktaş, bölgedeki son durum hakkında bilgi vererek, tüm ilgili birimlerin koordineli şekilde çalıştığını ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı. Ayrıca, yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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