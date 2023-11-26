Bodrum açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine...