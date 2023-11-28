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Ankara'da direğe çarpan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti

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Ankara'da direğe çarpan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da yol kenarındaki direğe çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Kırıkkale yolunda sol şeritten ilerleyen A.B. yönetimindeki 06 BP 3988 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle radar uyarı tabelası ve kameralarının bulunduğu direğe çarptı.

Olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü A.B. ile araçta bulunan M.B. ve E.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye ulaştırılan 1 yaşındaki A.U.U. da yaşamını yitirdi.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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