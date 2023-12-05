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Ağrı'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı

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Ağrı'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı
İran-Ağrı kara yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

İran-Ağrı kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde, biri Diyadin Belediyesine ait içerisinde yolcu bulunan 3 midibüs, tır, hafif ticari araç, otomobil ve trafik polis aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yeri dronla görüntülendi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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