YKS, ÖSYM tarafından düzenlenen 2 oturumlu üniversiteye geçiş sınavını tanımlamak için kullanılmaktadır.
YKS NE ZAMAN?
TYT: 17 Haziran 2023
AYT: 18 Haziran 2023
YDT: 18 Haziran 2023
YKS Başvuru tarihi: 8-23 Mart 2023
ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?
Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.