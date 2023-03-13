Kendi alanlarında dünyanın en iyileri ile çalışan, yerli tüketici elektroniği markası Skytech, bu yıl 16’ncısı gerçekleşen ve yaşam alanlarına şıklık, estetik ve işlevsellik katan yüzlerce tasarımı bir arada sunan HOST İstanbul’da misafirler tarafından inovatif ve seçkin modelleriyle yoğun ilgi gördü. Akıllı TV modelleri ile ön plana çıkan Skytech, 9-12 Mart tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ve tamamı yerli üretici 350’den fazla markanın yanı sıra, 5 bini yurt dışından olmak üzere 15 binin üzerinde doğrudan satın almacı ziyaretçinin katıldığı HOST İstanbul Fuarı’nda modern tasarıma sahip ve gelişmiş teknolojik özellikler ile donatılmış yeni Mini Led ve QLED TV'lerini tanıttı. Geleneksel TV'lerden farklı olarak Quantum dot teknolojiyle tasarlanan QLED TV'ler, parlaklık ve görüntü kalitesiyle fark yaratırken; mini LED ekranlar ise daha derin, daha koyu siyahlar, daha parlak parlaklıklar, daha zengin renkler ve daha iyi kontrast sunabiliyor. Skytech Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ünsal’ın da katıldığı etkinlik boyunca Skytech, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar ve ticaret yapılabilecek potansiyel ziyaretçilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Bugün üretimlerinin yüzde 30’unu 17 ülkeye ihraç etiklerini söyleyen Skytech Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ünsal, Skytech’in ihracat gerçekleştirdikleri ülke sayısını yakın bir gelecekte 50’ye taşıyacaklarını söyledi. İhracatlarını her yıl yüzde 50 oranında büyütmeyi hedeflediklerini ve uluslararası fuarların da bu anlamda büyük bir önem taşıdığını söyleyen Ünsal, “Uluslararası fuarlar bizim için ticaret yapabileceğimiz kritik noktalara ulaşmamızı ve yeni bağlantılar kurmamızı sağlıyor. Bu nedenle ihracatımızı geliştirme vizyonumuz doğrultusunda önemli fuarlarda yer almayı sürdüreceğiz” diye konuştu. (YHM)