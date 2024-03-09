TARİHİN FAYDALARI

Tarih her topluluğa geçmişini, geçirdiği şerefli ve acı günlerini, milli kahramanlarını tanıtır. Gençliğe kendinden önceki kuşakların uğraşmalarını gösterir. Atalarını sevmeyi ve saymayı öğretir. Tarih vatan ve millet ideallerinin doğuşunda önemli bir rol oynar.

Toplumların ve uygarlıkların geçmişleri, gelişme şekilleri hakkında bilgi verir, anlamak ve bilmek içgüdüsünü tatmin eder, toplumların geçirdikleri türlü evrimleri göstererek genç kuşakların gözleri önüne anlı ibret levhaları koyar. Tarih milletlerin ve bireylerin her zaman ders ve nasihat alacakları tarafsız ve şaşmaz bir rehberdir.

İnsan yalnız geçmişle yaşamakla kalmaz, onun ümitleri ve ülküleri geleceğe de uzanır. Onun için yalnız insanın tarihi vardır. İnsan geçmişi düşündüğü kadar bugünle geçmişi karşılaştırarak geleceği hakkında tahminler ve fikirler yürütür. Bir tarih vardır, çünkü insan geçmiş ve geleceğin bilimine ulaşmaya uğraşırken kendinin ve toplumların kaderleri hakkında da fikir edinme gücüne ulaşmıştır.

İnsanın geçmişi hakkındaki düşünceleri bazen ilkel toplumlarda olduğu gibi mitolojik tasarımlardan ibaret olur. Bu topluluklar statik ve donmuş toplumlardır, bunlarla tarih bilimi yaşamaz. Modern toplumlar ilmi ve teknik nitelikte bir kavrayış içinde çok yönlü bir gelişme içindedirler. Bu gelişmeler toplumların kültür aşamalarında ve alanlarında kendini gösterir.

Bugünkü sosyoloji görüşlerin etkisi altında tarih, zamanımızda daha tarihi karakter kazanmıştır. Hükümlerinde daha ihtiyatlıdır, daha az tafsilâtla uğraşır. Buna karşılık sosyoloji de daha az genel, daha az dogmatiktir. Tarih daha ziyade özel olaylara yönelir, onu teşkil ettikten sonra onu açıklamaya çalışır. Geçici ile zorunlu olanı, mümkün ile olasıyı ayırmaya çalışır.

Türklerde yetişmiş büyük tarihçiler kimlerdir? Bunları bilmek, okumak gerek.

Ünlü tarihçi Michelet, " Tarih bir ölüyü yeniden diriltmektir" diyordu.

ATATÜRK gibi dehâ lider, tarihe büyük önem vermişti. Bunun sebebi nedir? Bunu Atatürk'ü okuduğunuz zaman anlayıp, öğreneceksiniz.

Tanrı Türkü Korusun.

Saygı ve Sevgilerimle.