SIR NASIL ALGILANIR?

Değişmek, gelişmek, olgunlaşmak ve büyümek için eski kişilik ölmeli ve yeni olan insan doğmalıdır. O zaman sır canlanmaya başlar.

Sır, son derece önemli bir zenginlik içermektedir. Sırrı algılamak ve ona yaklaşmak için birey, öz varlığının her an farkında olmalıdır. Şimdiki an'da kalmalı ve farkındalığını yükseltmelidir. O zaman çevrenin koşullandırmaları ve egosal tepkiler sona erer. Birey, kendini bedenle özdeşleştirmez ve her an ebedi, ölümsüz varlığının farkında olur.

Dünya Değişim Akademisi’nde "Sırrı Algılama Sanatı" Değişim Programı sayesinde birey, bedenin ölümlü olduğunu, gerçek öz varlığının ise ölümsüz olduğunu bilir. Ölümün varoluşsal sırra açılan bir kapı olduğunu algılar. Ölümden korkmaz ve her an'ını doyasıya yaşar.

"Sırrı Algılama Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada sır dolu gerçeğe nasıl ulaşılması ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Sır kapısından geçmek için ölümün her an gerçekleştiği bilinmelidir. Bedendeki her hücre her an ölmektedir. Her nefes verişinde de birey, aslında öldüğünün farkında olmalıdır. Her nefes alışında birey, yeniden doğar ve her nefes verişte ölür. Hiçbir şey geçmişte ve gelecekte olmaz. Her şey şimdiki zamanda gerçekleşir ve tek gerçek zaman, şu an'dır. Geçmiş anılarda, gelecek ise hayallerde mevcuttur.

Birey, sırrı algılamak için şimdide ve burada yaşamalıdır. Geçmiş ve gelecek bırakılmalıdır. Sır, geçmiş ve gelecekte değil, şimdide ve buradadır. Şimdide ve burada yaşamak için birey, değişmeli ve dönüşmelidir. Her gün değişim ve tekamül tekniklerini uygulayarak yeniden doğmalıdır. Mekanik hayattan özgürleşmeli ve heyecan dolu hayata uyanmalıdır. Böylece farkındalık yükselecek ve bilinçlilik artacaktır.

Değişim teknikleri sayesinde insan ölümün de farkında olur ve ölüm an'ı geldiğinde ölümü kutlar. Hem yaşamı ve hem ölümü kutlayan insan, korkulardan da özgürleşir. Sırra kavuşmak ve sırrı algılamak için tüm korkulardan kurtulmak gerekir. Cesaret çiçekleri açtığında sır dolu gerçek kendini gösterir; böylece kişinin hayatı heyecan ve mutluluklarla dolu olur.

Neval Kütük

Değişim Uzmanı

Dünya Değişim Akademisi

www.dunyadegisimakademisi.com.tr

[email protected]