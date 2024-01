YENİLENME ZAMANI

Merhaba sevgili okurlar, yeni yıla yaklaşıyoruz. Yeni yılda yenilenmek, değişmek, dönüşmek istemez misiniz? Değişim sizinle başlar ve değişim mucizeleri size an be an farklı değişim süreçleri yaşatır.

Değişim öncelikle nefesle başlar. Bedenle, duygularla, zihinle kendini özdeşleştirmediğinizde ve değişim nefeslerinizi her gün uyguladığınızda bünyenizde, huzur ve saadet yaşarsınız. Bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhsal bütünleşme gerçekleşir. Bu bütünleşme ve birlik, sizin yenilenmenizi sağlar.

Yeni yılda hepimizin istekleri, beklentileri, hedefleri ve hayalleri var. Sizin tekamülünüze, değişiminize ve olgunlaşmanıza katkı sağlayan her türlü istek değişim yolunda mutlaka gerçekleşir. Evet yanlış okumadınız, mutlaka o hayaller gerçek olur.

Peki, tekamülü destekleyen istek ve beklentiler ne anlama geliyor? Hem size hem de tüm insanlığa yararlı olabilecek her türlü istek,9 hem sizi tekamül yolunda olgunlaştırır hem de tüm insanlığın sağlığını olumlu etkiler. Siz, bencilliği buharlaştırdığınızda ve sadece kendinizi değil, toplumun gelişimi, sağlığını da düşündüğünüzde kuantum bir sıçrama yaşarsınız.

Peki, bu değişim ve dönüşüm nasıl yaşanır? Tam değişim nefesini derin bir şekilde alıp verdiğinizde göğüs bölgenizde bulunan özünüzle temasa geçersiniz ve o zaman illüzyondan kurtulursunuz. "Gerçek" ile yüzleşirsiniz ve anda kalırsınız. Değişim nefesi sizi şimdiki an' da tutar. O zaman her an'ınız gerçeklik içinde olur.

Dünya Değişim Akademisi'nde " Anda Kalma Sanatı" Değişim Programı sayesinde değişimi ve yenilenmeyi yaşayacaksınız. Yaşam ile kucaklaşarak gerçek yaşamı keşfedeceksiniz. Özünüze merkezlenerek yeniden doğuşunuzu kutlayacaksınız. Gerçek yaşam kutlama içinde var olmaktır.

"Anda Kalma Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada zihnin ötesine geçip nasıl gerçek değişimi yaşamanız ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Gerçekleşmeyen istekleriniz için sabırsız ve aceleci olmayın. Sabır ve metanetle değişim ve tekamül yolunda yürüyün. O zaman yaşam, yeni serüvenleri ayaklarınız altına serecek ve çok mutlu olacaksınız.

Yeni yılda öfkeyi şefkate, kızgınlığı sevecenliğe, nefreti sevgiye dönüştürmek sizin elinizde. Bunun için değişim nefesleri ve teknikleri size yardımcı olacak. Dünya Değişim Akademisi'nde 200'ü aşkın Değişim Programları ile yaşamınıza yeni heyecanlar ve renkler katın.

Yeni heyecanlara açık olmak, sizi yenileyecek. O zaman yaşam, sıkıcı olmaktan çıkacak ve yepyeni an'lara tanık olacaksınız. Zihin hep geçmişte ve gelecekte sürüklenir ve sizi de sürükler. Ama siz zihnin ötesine geçip, an'da kalırsanız geçmişin anıları sizi rahatsız etmeyecek. Negatif düşüncelerden kurtulacaksınız. Unutmayın, geçmiş geçmişte kaldı ve gelecek de henüz gelmedi.

Yeni yılda mutluluk, huzur ve saadet sizlerle olsun. Değişim sizinle olsun....

Mutlu değişimler...

Neval Kütük

Değişim Uzmanı

Dünya Değişim Akademisi

www.dunyadegisimakademisi.com.tr

[email protected]

0530 877 06 04