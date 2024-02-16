Soğuk havalarda mod düşüklüğüne son

Soğuk havalar yorgunluk, mod düşüklüğü veya uyku problemleri gibi sorunları getirebilir. Peki, soğuk havalarda modu yüksek tutmak, üretkenliği artırmak ve bağışıklığı güçlendirmek için neler yapabiliriz?

Hayatınızı düzene koyun uzmanlara göre psikolojik sağlığı korumanın en etkili yolu düzenli ve disiplinli bir yaşam modelinden geçiyor. Bireyler, tek düze olmayan ve rutin haline gelmeyen düzenli ve disiplinli bir hayat modeli ile psikolojik sağlıklarını büyük ölçüde koruma fırsatı yakalıyor.

Uyku düzeninize dikkat edin

uyku, fiziksel ve psikolojik sağlığı büyük ölçüde etkileyen ve kişinin yaşam kalitesini belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Psikolojik sağlığı iyi, mutlu ve yaşamdan keyif almayı bilen bireylerin en az 8 saatini uykuya ayırması gerektiğinin altı çiziliyor.

Spor yapmayı ihmal etmeyin

Spor yapmanın fiziksel sağlık kadar psikolojik sağlığa da olumlu etkileri olduğu biliniyor. Bireylerin psikolojik sağlıklarını da korumaları adına spor yapmayı bir yaşam tarzı haline getirmeleri gerekiyor. uzmanlar dışarıda tempolu koşular ve uzun mesafe yürüyüşlerini, evde ise vücut direncini arttıracak push-up, barfiks, pilates ve ağırlık çalışmalarını tavsiye ediyor.

Sağlıklı beslenmeye çalışın

uzmanlara göre psikolojik sağlığı olumlu yönde etkileyen bir diğer unsur ise sağlıklı beslenme. Protein, karbonhidrat ve lif dengesini koruyarak ve meyve-sebze ile beslenerek metabolizmasını ve vücut kuvvetini koruyan bireylerin psikolojik olarak daha sağlıklı olduğu görülüyor.

Dijital detoks yapın

Kullanıcı sayıları her geçen gün artan ve günümüzde büyük bir güç haline gelen sosyal medya platformlarının maruz bıraktığı yanıltıcı bilgiler, olumsuz gündem ve siber zorbalık, psikolojik sağlığı olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Bu noktada uzmanlar, bireylerin sosyal medya kullanımını azaltmalarını ve dijital detoks uygulamalarını öneriyor.

Kendinizi ödüllendirin

İş ve sosyal yaşamın belirli bir rutin dahilinde ilerlemesi ve tek düze yaşam şekli psikolojik sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. Bu noktada bireylerin belirli aralıklarla kendini ödüllendirmesi, kendini mutlu hissedeceği hobilere ve kültür-sanat etkinliklerine zaman ayırması psikolojiye önemli katkılar sunuyor.

Zamanınızı ve stresinizi doğru yönetin

Günlük hayatta stresi ve zamanı yönetememe durumu; bireyin hem fiziksel, davranışsal, duygusal ve psikolojik problemler yaşamasına hem de kronik bir hastalığa yakalanmasına yol açabiliyor. Bu olası olumsuzlukların önüne geçmek için, stresi yaratan kaynakların belirlenmesi ve zaman yönetiminin önündeki engellerin tanımlanarak gerekli adımların atılması kritik önem taşıyor.

