MATURİDİ'NİN TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ

Ebu Hanife, Matüridî, Ahmet Yesevî gibi Müslüman Türk din bilginleri İslâm Dini’ni Türk kültürüne, Türk dünya görüşüne, örf ve geleneklerine uygun, akılcı, kucaklayıcı, hoşgörülü bir şekilde açıklamışlar ve anlatmışlardır.

Atalarımız İslâm Dini’ni bütün benlikleriyle özümsemiş, kavramış, anlamış olmakla kalmamışlar bu yüce dini Araplara has kabile dini olmaktan çıkarıp bir dünya dini haline getirmişlerdir.

Milletimiz inanç, ibadet ve ahlak sistemini Ebu Hanife, Matüridî ve Ahmet Yesevî üçlüsünün akılcı, gerçekçi, ilimci, hurafelerden uzak hoşgörülü sistemleri üzerine oturtmuştur.

Bugün halkı Müslüman olan devletler arasında Ebu Hanife ve Matüridî mezheplerine uyan toplumlar diğerlerine oranla daha çağdaş, daha medenî ve daha demokratik yaşam içinde, benliklerine ve hürriyetlerine sahiptirler.

TÜRK HALKI TARİHİNİ BİLMELİDİR.

Türk Tarihini, Türk Halkına anlatmanın tek yolu Devlet gücüyle olacaktır. İyi bir bilimsel araştırmayla tüm okullarda öğrencilerimize anlatmak zorundayız. Türk Tarihinin dünya medeniyetlerinin temeli, başlangıcı olduğunu tüm dünya bilmelidir. Aslında tüm dünya biliyor ama Türk Halkı maalesef bilmiyor.

Tarihimizi Arap yarım adasına dayandıran softalar Türk Halkının önünde büyük bir engeldir. Bizim kültürümüz Arap Kültürü değil, tamamıyla kendine özgü Türk Kültürüdür. Türk Kültürü de Avrupa kültürünün temelidir. Fakat bahsettiğim gibi Türk Kültürü yıllardır Arap Kültürü altında ezilmiş, Beyinlerimizi kokmuş bir çürük elmaya döndürmüştür. Gerçekleri görmek, Bir Türk’ün, Türk Tarihini bilmesi kaçınılmaz tarihi bir görevdir. Neslimizi gelecek kuşaklara taşımanın tek yolu budur.

Türk’ün tarihi yabancıların gözüyle değerlendirilemez. Türk’ün tarihini barbarlıktan başka bir şekilde görmeyen yabancılar ve maalesef tarihimizi, kültürümüzü yeni nesillere öğretmeyen yönetimler bir Ulusun yok olmasına sebep olmaktadır.

Türk Kültürü dünya medeniyetlerinin doğuşunun başlangıcıdır. Türk kelimesi yabana atılacak bir kelime değil kütüphane raflarına sığmayacak kadar derin anlam ifade etmektedir. Bu yüzden Türk ırkı kendi tarihini ve kültürünü en iyi şekilde bilmekle yükümlüdür.

Bunun için ;

Atatürk’ün Türkoloji çalışmaları yeniden başlatılmalıdır.

Türk toplumunun temeli kültürdür. Türk Milletinin varlığının devam etmesi için.. Türk Milleti, dilimize ve tarihimize sahip çıkmalıdır.

Tanrı Türkü Korusun.

Sevgi ve Saygılarımla.