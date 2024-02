TEHLİKELER, ZARARLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER

Sevgili okurlar,

Tehlike,görünür ya da görünmez belkide farkedemediğimiz ancak sonradan farkına vardığımız maddî,manevî gelebilecek her türlü zararı işaret eden kavramdır.Günümüz ilişkilerinde yakın çevremizde gelişen ilişkilerimiz de dahil olmak üzere belkide birçok tehlikeyle karşılaşmaktayız.Bizzat farkettiğimiz tehlikelere karşı her türlü önlemi alarak mücadele etmekteyiz ancak farkedemediğimiz, "Görünmez düşman veya görünmez kaza" şeklinde nitelendirebileceğimiz tehlikeleri maalesef zarar gördükten sonra giderebilmekteyiz.Örneğin insan ilişkilerinde özellikle sinsi ve içten pazarlıklı şeklinde düşünebileceğimiz hiçbir insanın verebileceği zararı öncesinde kestireremekteyiz.Belirli hayat tecrübeleriyle veya ilişkide bulunduğumuz insanı yaşadığı çevreden araştırarak nasıl bir karakterde insan olduğunu tanımaktayız.Bazı zararlar iş hayatımızda da" görünmez kaza" şeklinde ifade ettiğimiz ansızın ortaya çıkan iş kazalarıyla birlikte benzer kazalarda da görülmektedir.

Peki böyle durumlarda ne yapmalı?

Özellikle tehlikeli insanlara ve ilişkilere karşı zarar görmemek için ilişkide bulunduğumuz insanları ön yargılı olmadan her yönüyle uzun süre çok iyi tanımalı,ilişkilerimizi sürdürürken sonuçlarıyla beraber değerlendirerek dikkatli olmalıyız.Gerek sosyal arkadaşlık ve iş arkadaşlığı ilişkilerinde gerekse ikili özel ilişkilerde samimiyet kurarken veya önemli hayati kararlar alırken aceleci davranmamalı,sırlarımızı paylaşmamalı,birden bire zihnimizde düşündüğümüz herşeyi karşımızdaki insanlara yansıtmamalıyız.

İş hayatında da her an her türlü tehlikeyi yaşayabileceğimiz düşüncesiyle gerekli önlemleri almalı,herşeyi zamanında ve yerinde gerçekleştirmeliyiz.Zamanında, yerinde gerçekleşen her davranış ve uygulama, sağlıklı sonuçlar doğurur.

"Zamansız öten kuşun sesi havadan gelir."

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...