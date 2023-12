İSLÂM MEDENİYETİ VE KUR’AN (-1-)

İslâm MEDENİYETİNİN iki temel TAŞI vardır. 1.cisi KUR’AN-I KERİM’İ, 2.cisi PEYGAMBERİMİZİN SÜNNETİDİR. Allah’ın merhametiyle bugün KUR’AN-I KERİM Allah’ın AYETLERİ çerçevesinde konuşacağız. MAİDE 48:) “Sana geçmiş kitapları DOĞRULAYAN ve Onları KORUYAN KURAN-I “HAK” ile indirdik. Onun için onların aralarında Allah’ın indirdiğiyle HÜKMET. Onların ARZU ve HEVESLERİNE uyarak sana gelen HAKTAN ayrılma. Biz sizden her biriniz için bir ŞERİAT ve YOL belirledik. Allah dileseydi hepinizi bir ÜMMET kılardı. Fakat sizi her birinize verdiği şeyle İMTİHAN edecek. O halde Durmayın! HAYIRLARA koşun. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O vakit Allah, kendisinde İHTİLAFA düştüğünüz şeyleri haber verecektir.

İSLÂM medeniyetinin olgunlaşması süreci bir anda olmadı. Farklı farklı dönemlerde, o dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak NÜSHALAR-KİTAPLAR indirdi Allah Peygamberleriyle, Avcılık Göçebe, Tarım-Hayvancılık-Sanayi dönemleri v.b... gibi. Nuh (A.S.) döneminde İLMİN (Mantık ilminin) temelleri atıldı. DOĞRU olanlarla, yanlış olanlar ayrıldı. Ve bir sonraki merhalenin alt yapı taşları döşendi. Süleyman (A.S) ile Davut (A.S.) döneminde TİCARETTİN temelleri atıldı. Sınırların dışına çıkıldı. Demir-Çelikten ZIRHLAR yapıldı, başkaca bir şok ürünler imâl edildi. Zamanla ihtilâflar çoğalınca MUSA (A.S.) ile HUKUK sisteminin temeli atıldı. O sistem de de Haksızlıklar oluşunca AHLÂK sistemi (DENETİM) Sisteminin temeli atıldı İSA (A.S) ile Daha sonra Hz. PEYGAMBERLERİMİZ Muhammed Mustafa (A.S) ile de Sistemin TAMAMLANMASI için KUR’ANI KERİM gönderildi. Onun için KUR’AN’A bakan herkes, Dünyanın Huzuru-Mutluluğu ve BARIŞI için Allah’ın KURAL ve ÖLÇÜLERİNİ koyduğu en ÜSTÜN sistemdir. Ondan ÜSTÜN hiç bir SİSTEMDE yoktur. Kıyamete kadar da gelemeyecektir. Bunun dışındaki KUR’AN hariç bütün kitaplar tahrif edilip, değiştirilmiştir. Daha sonra gündemde duran her kitap değiştirilmiş (tahrif edilmiş kitaptır.) Bunun sebebi, KİŞİSEL HAZ ve İSTEKLERİN sonucudur. Nefs Azgınlığı ve Şeytanların düzensizlik, Bozgunculuk oluşturmak, Fesat çıkarmak için kendisine uyanları Cehenneme YOL arkadaşı olarak taşıması içindir.

KUR’AN’I KERİM, Bizim Peygamber Peygamberin ondan öncekiler de ÜMMETİNE indirildi. Ondan Öncekilerde diğer Peygamberlerin Ümmetlerine indirilmiştir. Allah, Onları hem doğruluyor, hem de koruyor. Peygamberlerimize, Herkese HAK ile Hükmetmeyi emretti. Denge Sistemini (BARIŞ) sistemini bozmak isteyenlerin Arzu ve Heveslerine uyma, Haktan ayrılma dedi. Her Peygamberin Ümmetine uyulması gerek ŞERİAT ve YOLLARI bildirdi. Bize de KUR’AN’LA bildirdi. Bütün bunlar İNSAN’IN Emaneti üstlenmesi gereği İMTİHANA tabi tutulması içindir. Ve Rabbimiz, İMTİHANI başarıyla geçmenin yolunun da HAYIRLARA İYİLİK ve GÜZELLİKLERE devamlı, durmadan KOŞMAKTAN geçtiğini bildiriyor. Çünkü yaratılmış herkesin dönüşü Allah’adır. Orada HESAP günü mutsuzluğa düşmemenin KRİTERLERİNİ KUR’AN-I KERİM DE bütün açıklığıyla kullarına bildirmiştir. Allah hakkıyla uyanlardan eylesin. Selam ve Dua ile, Allah’a Emanet olunuz. Günk. Kul. S.