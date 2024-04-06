Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızda birçok değişiklik yaşıyoruz. Özellikle pandemiyle birlikte, internet aracılığıyla ihtiyaçlarımızı karşılayabildiğimiz bir döneme girdik ve bu sisteme hızla alıştık. Bu durumun en belirgin etkilerinden biri de basın alanında kendini gösteriyor. Geleneksel gazetecilik yerini internet gazeteciliğine hızla bırakmaya başladı ve haber alma alışkanlıklarımızı büyük ölçüde değiştirdi.

Geleneksel gazetecilik, internet gazeteciliğinin hızla yükselişi karşısında geri planda kalmaya başladı. Artık haberleri sadece geleneksel medya araçlarıyla değil, internet üzerinden de takip ediyoruz. İnternet gazeteciliği, haber alma sürecimizi hızlandırmakla kalmıyor aynı zamanda haberlerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Ancak bu durum beraberinde bazı sorumlulukları da getiriyor. Peki bu değişimin avantaj ve dezavantajları nelerdir? Gazeteciye ve okuyucuya getirdiği sorumluluklar nelerdir? kısaca sizlerle paylaşmaya çalışayım.

İnternet gazeteciliğinin başlıca avantajlarından; anlık haberler, geniş kitlelere ulaşım, daha fazla içerik, yorum ve geri bildirim imkanı şeklinde bahsedebiliriz.

İnternet sayesinde haberler anlık olarak yayınlanabilmekte ve okuyuculara hızlı bir şekilde ulaştırılabilmektedir. İnternet gazeteciliği, coğrafi sınırlamalar olmaksızın dünyanın her yerindeki okuyuculara ulaşabilmektedir. İnternet gazeteciliği üzerinden her türlü içerik (video, fotoğraf, ses kaydı) kullanılarak haberler daha etkili bir şekilde sunulabilmektedir. Okuyucuların haberlere yorum yapabilmesine ve geri bildirimde bulunabilmesine imkan sağlamaktadır. Haberlerin dijital ortamda kolayca arşivlenmesi, bilgiye hızlı ve kalıcı bir şekilde ulaşılmasını sağlaması da avantajları arasındadır. Basım ve dağıtım maliyetlerinin azalmasıyla beraber doğanın korunmasına katkısının altını çizmeden geçemeyeceğim.

Elbette ki dezavantajlı taraflarda mevcut; haber güvenilirliği, bilgi kirliliği (dezenformasyon), reklam ve clickbait (web sitesinin tıklama alması için dikkat çekmek, içeriği okumaya, görüntülemeye yöneltmek için hazırlanmış köprü metni ve küçük resim bağlantısı kullanarak aldatıcı ve yanlış bir reklam biçimidir.), gelir sorunu…

İnternet üzerinde yayınlanan haberlerin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda şüphe uyandırabilmektedir. İnternet gazeteciliği, herkesin kolaylıkla haber yayınlayabilmesine imkan tanıdığından dolayı bilgi kirliliği oluşturabilmektedir. İnternet gazeteciliğinde sıkça rastlanan reklam ve clickbait içerikler gerçek haberleri gölgede bırakabilmektedir. Geleneksel gazetecilik modelinde olduğu gibi, internet gazeteciliği de gelir kaynakları konusunda zorluklarla karşılaşabilmektedir.

Kabul etmeliyiz ki, internet gazeteciliği günümüzün gerçeği haline gelmiştir. Özellikle internet gazeteciliğinin yayılma hızı, haberlerin doğruluğu konusunda daha dikkatli olunmasını gerektiriyor. Haberlerin kaynağını ve doğruluğunu kontrol etmeden paylaşmamak, hem gazetecilerin hem de okuyucuların sorumluluğunda olan bir konu haline gelmiştir. Gazetecilerin, okuyucuların haberleri dikkatli ve sorumlu bir şekilde takip etmesi, bilgiye ulaşma sürecini daha sağlıklı hale getirecektir. Bu noktada doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla hareket etmek, oldukça önemli hale gelmiştir.

Teknolojinin sunduğu imkanları doğru şekilde kullanmak, hayatımızı kolaylaştırırken aynı zamanda daha sorumlu bir toplum olmamızı sağlar. Unutmayalım ki, teknoloji bize birçok fırsat sunarken, aynı zamanda dikkatli olmamız gereken riskleri de beraberinde getiriyor. Hayatımızın her alanında olduğu gibi, internet gazeteciliğini de bilinçli ve sorumlu bir şekilde kullanmalıyız.