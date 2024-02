HAKİMİYET ve OTORİTE

Dünya hayatı: Sonlu, kısıtlı, zıtlıklarla dolu, İMTİHAN olma yeridir. Kimine göre de OYUN ve EĞLENCE yeri gibi görülür. Oysa asli vazifesi AHİRETİN tarlası olmasıdır. İnsan, bir süreliğine hayatı yaşarken, Nefsin tuzaklarına kapılmadan, Sonsuz olan, ebedi hayatın bir parçası olduğunu düşünerek, daha ÖTELERE bakabilmelidir. İstikbaldeki hayatın kapılarından rahat girilecek, girildikten sonra huzurun bulunacağı zeminleri oluşturmalıdır. Yaşanılan hayatın yanlışlıklara, bir takım heva ve heveslere KURBAN edilmesine fırsat verilmemelidir.

Dünya hayatı ZITLIKTARLA doludur dedik. Nedir bunlar: Artı var eksi var. İyi var kötü var, doğru-yanlış var, faydalı-zararlı var. Pozitiflik-negatiflik var. Adalet-zulüm var. Hayır-şer var. v.b.... Artı, iyi, doğru, faydalılık, pozitiflik, Adaletin, DEĞERLERİNİN anlaşılması, ZITLARIN içeriğinin görülmesi sonucu ortaya çıkar. İnsan hayatının değerlendirilmesi de ZITLARIN ne tarafında yer aldığına göre değişir.

Casiye 29)da........"Biz sizin yaptıklarınızı hep KAYDA geçiriyorduk." diyor Allah Teala.

İnsan, hem kendisine hem de diğer insanlara hizmet edebilmek için, işleri ve ilişkilerinde Artılı taraf(olumluluklar) tarafında olmalıdır, yaptıklarının kayda geçirildiği gerçeğini de unutmadan.

Tek, en üst "Hakimiyet ve Otorite(kayyum)" sahibi Allah'tır.

Şura 49)"Göklerin ve Yerin EGEMENLİĞİ Allah'ındır. O'dilediğini yaratır......... diyor Rabb'ımız. İnsan, Allah'ın Egemenlik alanına girmeye çalışması KİBRİNDEN sakınmalıdır. Haram olan her şeyin PİS olduğunu, sonucunun bulaşıcı mikroplarla hastalıklar getireceği bilincinde olarak, HELÂLLERİN takipçisi, koruyucusu, uygulayıcısı olmalıdır. Halk arasında bir söz vardır. "Haramın binası olmaz". Bu söz çok doğru sözdür.

Haram hakkında Hz. Ali de şöyle der: "Arzu ve İstekle HARAMA bakanın Allah kalbinden kırk gün İBADET lezzetini alır." Bu şu demektir aynı zamanda. Kırk gün yaratıcıyla irtibatın kesilmesi. Allah muhafaza etsin.

İnsan için; "NİYET, BİLGİ, Yürünen YOL çok önemlidir. İhlâs ve samimiyetle NİYETİNİ, Peygambere inen VAHYE(KURAN'A) uymakla, O'nunla her zaman ilişki ve iletişim içerisinde kalarak, Allah'ın İLİM sıfatının içerisinden kendisine düşen BİLGİYİ, İstikamet, hidayet, Sırat-ı Müstekim üzerine yürüyerek doğru YOLUNU seçmelidir.

Şeyh Sad-i Şirazi: "Ben doğru yolda kaybolmuş insan görmedim." der.

Ahkâf 13/14:) "Rabb'ımız Allah'tır deyip, sonunda DOSDOĞRU gidenler var ya, işte onlara kesinlikle bir KORKU yoktur. Onlar Mahzun da olmayacaklardır./Onlar CENNETLİKLERDİR. Yaptıklarına ÖDÜL olarak orada EBEDİ kalacaklardır."

Sorumluk sahibi insan; yaratan, yaşatan, öldüren Allah'ın kuludur. O'nu tanımakla sorumludur. Allah'ın çizdiği HUDUTLAR; İnsan(sağlığı-huzuru- geleciği-güveni)açısından en(doğru-iyi ve güzel)yoldur. Zifiri karanlıklardan, korkudan, hüzünlenmeden EMNİYETTE olmak, bu yolu ısrarla TÂKİPLE olur. Nefsin isteklerini reddederek, ısrarla iyilik ve güzelliklere koşar. Böylece tatmin olmaya çalışır. Bir çok insana küçük, büyük dokunuşlarla, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesi için gönül kapılarını açarak, ÖDÜLÜNÜ Allah'ın lütfuyla CENNETTE alır. Hayal edilemeyen güzellikli yaşar hâle gelir.

Allah'ım, her türlü kibirden, hırstan bizleri koru. Bizi, HÂKİKATI görür hale getir.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz. Günk. kul. S.