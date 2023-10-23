Bitmiş Bir Kitaptan Geride Kalan Şiir

Varlığında arıyordum seni
Ben ki sanmıştım bitti bu hikaye
son noktasını koyduğum günü
hatırlıyorum
hani kapalıydı ya hava
tam karanlıktı, zifiriydi.
Karanlık üzerime çökmüştü,
sen yoktun, hani hiç olmayan sen…
Derdim ya karanlıkların en büyüğünü
istiyorum o büyük aydınlık için
Niçin vazgeçirmiştin beni bu dileğimden?
Üstelik tam inandığım anda beni
giderek karanlıkların en ortasında bırakarak.
Niçin benim gece aydınlığına olan umudumu kırdın?
Bana yeteceğini sandım,
yetersin saydım,imtihansın.
Anladım, sen dahi, hiçkimse yetemez bana
o’ndan başka
Bulutlar mı geçti önüne
Sen görebiliyor muydun?
Bulutların benimle olan bu imtihanına ne demeli
Peki ya benim seninle olan imtihanıma?
Ben sana ne dedim?
Ben sana ne yazdım şiirden başka
Hani keşke bilmeseydin, bilmeseydin yahut
inansaydın, görmeseydin, inansaydın
İnanmıştım çünkü şimdiyse bilmeme rağmen inanamıyorum
*******
İnanmıyorum diyorum,
yine de sen bana bakma
İnanmasaydım yazmıyor olurdum, yazıyorum
Çünkü inanmak istiyorum, çünkü sevmek istiyorum,
bilmeden sevmek
yeniden,
bana öğretme, beni inandır…hiçbir şeye
Özlemiyorum, yalan söylemiyorum
inanmak istiyorum, bilmek değil
öğretme bana!
*******
Senin dünyamın ay nuru olduğuna,
gece inanır mı?
Bak bu gece çok haindir
Evet işte bu gece, şiir yazdığım bu gece
Bilmiyorum hangi umutları aldatıyor
ben değilim bu gece aldatan, sen değilsin
Hem sen bir kere beni yalanlarla aldattın
Ama inan ben seni hiçbir geceyle aldatmadım
Çünkü o aldattığım benim aldandığım kişiydi
Sen o değilsin, bilmiyorum, inanmak istiyorum,
Böyle hain gecelerde penceremden süzül istiyorum
Beni aldatan sen değildin, inanmak istiyorum
*******
Pencerelerime duvarlar ördürdüm
Seni unutmak için,
iyi de ben seni unutmak istemiyorum ki
doğru sen istemiştin
dinlemediğin şarkılarda
benim seni unutmamı
Sandığından fazlasıyım, gördüğünden çaresiz
Ve başka kapılmıştım bu geceden
hani anlarsın ya böyle gecelerden
sana fazla sığınmıştım
Ah benim güneşim, sahibim her şeyim
Senden yansıyanı bile beni büyülüyor
O’na varayım desem huzuruna çıkmaya yüzüm yok
Sana geleyim desem, gururumu çiğnetemem
Korkuyorum geleceksek bir gün
çok geç olmaz, bu hain gecede ne varsa
Ne melun bir gece bu, öncekiler gibi
Ama bu gece daha bir başka şiir yazdırıyor
*******
Gece alınmasın, geceler alınmasın
İçinde yokluğun olanlar başka
Gayrısı komaz bana, yokluğundan başka
Varlığına beni inandır, bize ne yakın karanlık
Bize ne uzak karanlık
Karanlıkta doğdum, bana ne yapsın karanlık?
Peki ya sana, sen hiç karanlıkta kalmadın
Çünkü sesin yokluğu sessizliktir
ve sessizlik yoktur
Tıpkı karanlık diye bir şeyin olmadığı gibi
Senin yokluğun gibi.
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