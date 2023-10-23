Bitmiş Bir Kitaptan Geride Kalan Şiir

Varlığında arıyordum seni

Ben ki sanmıştım bitti bu hikaye

son noktasını koyduğum günü

hatırlıyorum

hani kapalıydı ya hava

tam karanlıktı, zifiriydi.

Karanlık üzerime çökmüştü,

sen yoktun, hani hiç olmayan sen…

Derdim ya karanlıkların en büyüğünü

istiyorum o büyük aydınlık için

Niçin vazgeçirmiştin beni bu dileğimden?

Üstelik tam inandığım anda beni

giderek karanlıkların en ortasında bırakarak.

Niçin benim gece aydınlığına olan umudumu kırdın?

Bana yeteceğini sandım,

yetersin saydım,imtihansın.

Anladım, sen dahi, hiçkimse yetemez bana

o’ndan başka

Bulutlar mı geçti önüne

Sen görebiliyor muydun?

Bulutların benimle olan bu imtihanına ne demeli

Peki ya benim seninle olan imtihanıma?

Ben sana ne dedim?

Ben sana ne yazdım şiirden başka

Hani keşke bilmeseydin, bilmeseydin yahut

inansaydın, görmeseydin, inansaydın

İnanmıştım çünkü şimdiyse bilmeme rağmen inanamıyorum

*******

İnanmıyorum diyorum,

yine de sen bana bakma

İnanmasaydım yazmıyor olurdum, yazıyorum

Çünkü inanmak istiyorum, çünkü sevmek istiyorum,

bilmeden sevmek

yeniden,

bana öğretme, beni inandır…hiçbir şeye

Özlemiyorum, yalan söylemiyorum

inanmak istiyorum, bilmek değil

öğretme bana!

*******

Senin dünyamın ay nuru olduğuna,

gece inanır mı?

Bak bu gece çok haindir

Evet işte bu gece, şiir yazdığım bu gece

Bilmiyorum hangi umutları aldatıyor

ben değilim bu gece aldatan, sen değilsin

Hem sen bir kere beni yalanlarla aldattın

Ama inan ben seni hiçbir geceyle aldatmadım

Çünkü o aldattığım benim aldandığım kişiydi

Sen o değilsin, bilmiyorum, inanmak istiyorum,

Böyle hain gecelerde penceremden süzül istiyorum

Beni aldatan sen değildin, inanmak istiyorum

*******

Pencerelerime duvarlar ördürdüm

Seni unutmak için,

iyi de ben seni unutmak istemiyorum ki

doğru sen istemiştin

dinlemediğin şarkılarda

benim seni unutmamı

Sandığından fazlasıyım, gördüğünden çaresiz

Ve başka kapılmıştım bu geceden

hani anlarsın ya böyle gecelerden

sana fazla sığınmıştım

Ah benim güneşim, sahibim her şeyim

Senden yansıyanı bile beni büyülüyor

O’na varayım desem huzuruna çıkmaya yüzüm yok

Sana geleyim desem, gururumu çiğnetemem

Korkuyorum geleceksek bir gün

çok geç olmaz, bu hain gecede ne varsa

Ne melun bir gece bu, öncekiler gibi

Ama bu gece daha bir başka şiir yazdırıyor

*******

Gece alınmasın, geceler alınmasın

İçinde yokluğun olanlar başka

Gayrısı komaz bana, yokluğundan başka

Varlığına beni inandır, bize ne yakın karanlık

Bize ne uzak karanlık

Karanlıkta doğdum, bana ne yapsın karanlık?

Peki ya sana, sen hiç karanlıkta kalmadın

Çünkü sesin yokluğu sessizliktir

ve sessizlik yoktur

Tıpkı karanlık diye bir şeyin olmadığı gibi

Senin yokluğun gibi.

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