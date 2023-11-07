EY SEVDA BAHÇESİ

Sen, karanlığımın tatlı serin meltemi
Denizime yansıyan ay'ın şaheseri
Uzaksın bana yorgun gönlümün bahçesi
O kadar yakınsın kaderin hediyesi
Ki varlığındır, hayat memat meselesi
Bir gün olsun etme, karanlığımı terk etme
Sana sevgi biçtim, dikenler içinde bitme
Sen varsın diye biçtim, başkasına zannetme
Gönlümde var başka bahçeler diye hissetme
Bir sen! Sıfır yokluğun, ötesi yeni yetme!
Başkentimin sütunu, ömrümün ak lalesi
Buymuş acılardan sonra yaşamın cilvesi
Ne olsun senden başka aşkımın gerekçesi
Gönlümün sen olmadan olmaz başka hanesi
Dünyamın ihtişamlı asalet abidesi
Sevdiğini söylemenin binlerce yolu var
Severken hissedilen onlarca duygu var
Sana saklanılan bende sayısız utku var
İçimde seni haykıran büyük tutku var
Sana yanan kalbimin, sayısız odu var