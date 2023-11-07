  1. Anasayfa
  2. Yazar Yazıları
  3. EY SEVDA BAHÇESİ
MEHMET AKİF GÜRBÜZ

MEHMET AKİF GÜRBÜZ

Ay Işığı Günlükleri

EY SEVDA BAHÇESİ

Yayınlanma:

Sen, karanlığımın tatlı serin meltemi

Denizime yansıyan ay'ın şaheseri

Uzaksın bana yorgun gönlümün bahçesi

O kadar yakınsın kaderin hediyesi

Ki varlığındır, hayat memat meselesi

Bir gün olsun etme, karanlığımı terk etme

Sana sevgi biçtim, dikenler içinde bitme

Sen varsın diye biçtim, başkasına zannetme

Gönlümde var başka bahçeler diye hissetme

Bir sen! Sıfır yokluğun, ötesi yeni yetme!

Başkentimin sütunu, ömrümün ak lalesi

Buymuş acılardan sonra yaşamın cilvesi

Ne olsun senden başka aşkımın gerekçesi

Gönlümün sen olmadan olmaz başka hanesi

Dünyamın ihtişamlı asalet abidesi

Sevdiğini söylemenin binlerce yolu var

Severken hissedilen onlarca duygu var

Sana saklanılan bende sayısız utku var

İçimde seni haykıran büyük tutku var

Sana yanan kalbimin, sayısız odu var

Önceki ve Sonraki Yazılar
MEHMET AKİF GÜRBÜZ Arşivi
SON YAZILAR
Araç Alacaklar Dikkat: Honda'dan Kasım Sürprizi: Egea Fiyatına Honda Civic İmkanı!
Araç Alacaklar Dikkat: Honda'dan Kasım Sürprizi: Egea Fiyatına Honda Civic İmkanı!
Kademeli Emeklilikte Çığır Açacak Yeni Düzenleme! Milyonları İlgilendiren Emeklilik Haberi: Büyük Değişim Kapıda!
Kademeli Emeklilikte Çığır Açacak Yeni Düzenleme! Milyonları İlgilendiren Emeklilik Haberi: Büyük Değişim Kapıda!
İş Hayatında Devrim: Haftada Dört Gün Çalışma Gelecek mi? O Ülkede Tartışma Başladı! Bizde de Olur mu?
İş Hayatında Devrim: Haftada Dört Gün Çalışma Gelecek mi? O Ülkede Tartışma Başladı! Bizde de Olur mu?
EYT Mağdurları İçin Yeni Umut: EMADDER'den Emeklilikte Dev Adım! İşte EMADDER'in Emeklilikte Adalet Planı: Detaylar Açıklandı!
EYT Mağdurları İçin Yeni Umut: EMADDER'den Emeklilikte Dev Adım! İşte EMADDER'in Emeklilikte Adalet Planı: Detaylar Açıklandı!