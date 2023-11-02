Elveda zamanla bağlı yıllar

Perçimlenmisken faniliğe

Bu ruh öyle bir ruh işte maveradan

Bedenle zimmetlenmiş ruh

Sanır mısın ki korkar ölüm

Toprağın milyon yıl altında

Ölüm ile yaşamın, kirli ile temizin

Giysilerini değiştirdiği o nehir kenarında

Kirli ile temiz tiyatrosu oynadığı o yerden?

Ölüm giysisi giymiş yaşam

Cellat kaftanı altındaki Azrail

Değil mi ateş sanıldı toprak iken

Ateş olsa ateş ben değilim der

Ben ateşim diyen deccal varken

İtaati en iyi bilen itaatsiz

Haddi bilip haddini bilmeyen alev

Ateşin içinde olsa da toprak

Yakma denildiğinde ölür mü toprak

Ateşin içerisinde yanarak

Ölüme yaşat dendi, diriltti

Yaşama öldür denildi

Doğarken öldürdü pek çoğunu

Emrolunduğu üzere yaşam.

Şimdi sana korku sandığın

Bu yaşam vedası bir emirdir

Büyük bir yaşam emri Maveradan!