Elveda zamanla bağlı yıllar
Perçimlenmisken faniliğe
Bu ruh öyle bir ruh işte maveradan
Bedenle zimmetlenmiş ruh
Sanır mısın ki korkar ölüm
Toprağın milyon yıl altında
Ölüm ile yaşamın, kirli ile temizin
Giysilerini değiştirdiği o nehir kenarında
Kirli ile temiz tiyatrosu oynadığı o yerden?
Ölüm giysisi giymiş yaşam
Cellat kaftanı altındaki Azrail
Değil mi ateş sanıldı toprak iken
Ateş olsa ateş ben değilim der
Ben ateşim diyen deccal varken
İtaati en iyi bilen itaatsiz
Haddi bilip haddini bilmeyen alev
Ateşin içinde olsa da toprak
Yakma denildiğinde ölür mü toprak
Ateşin içerisinde yanarak
Ölüme yaşat dendi, diriltti
Yaşama öldür denildi
Doğarken öldürdü pek çoğunu
Emrolunduğu üzere yaşam.
Şimdi sana korku sandığın
Bu yaşam vedası bir emirdir
Büyük bir yaşam emri Maveradan!