Astrolog Gamze'den 18 Mart 2024 - 24 Mart 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar;

Koç ve Yükselen Koçlar: Bu hafta sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sağlık harcamalarınız artabilir. Beklenmedik masraflara karşı hazırlıklı olun. İletişim diliniz sert olabilir ve istemeden ilişkinize zarar verebilirsiniz. Aileniz ile ilgili karar vermeniz konular olabilir. Rüyalarınız rehber olacaktır.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Hayalleriniz gerçekleştirmek için adım atacağınız bir hafta sizi bekliyor. Arkadaşlarınız ile birlikte çok vakit geçirmeniz olası. Trafik de dikkatli olmalısınız yada aracınız ile ilgili bir sorun ile ilgilenebilirsiniz. İş yerinizde ki gelişmelere karşı akışta kalmanızı tavsiye ederim.

İkizler ve Yükselen İkizler: İşiniz mesleğiniz ve toplumdaki statünüz ile ilgili değişikliklere hazır olun. Gelecekle ilgili planlarınız şimdilik istediğiniz gibi gitmeyebilir. İlişkilerinizde strateji yapmalısınız. Yeni bir ev için kontrat imzalamanız muhtemel. Değişen koşullara uyum sağlamalısınız.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Yeni bir eğitime başlayabilir. Yayıncılık, hukuksal konular ile ilgili gelişmeler ve uzak yerlere seyahat planı yapanız için güzel bir hafta. El kol bacak travmaları yaşamanız mümkün dikkatli olmanızda fayda var. İlişkilerinizde beklenmedik güzel gelişmelere karşısında çok mutlu olacaksınız.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Borç alacak dengenize dikkat etmelisiniz. İş yerindeki olaylara duygusal tepkiler vermemenizi tavsiye ederim. Kitap yayınlamak için güzel bir hafta. Hak hukuk davalarınızdan hak edişlerinizi toplayacaksınız. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz özellikle ayak bölgenizden.

Başak ve Yükselen Başaklar: Partneriniz ile ilişkileriniz de artık daha net kararalar vereceksiniz. Gelecekle ilgili aile kurma kararı alabilirsiniz. Ani bir karar ile yurt dışında yaşama yada ev alma kararınız olabilir. Süre gelen davalarınız var ise gelen beklenmedi sonuçlar olabilir.

Terazi ve Yükselen Terazi: : Başlattığınız bir projenin sonuna gelmişsiniz büyük bir farkındalık yaşayacaksınız karşılığını maddi olarak da alacaksınız. Hayatınızda biri var ise ya da evli iseniz bu ara o kadar yoğunsunuz ki hayatınızda ki kişiyi ihmal ediyorsunuz. Finansal anlamda büyük riskler almaktan imtina edin lütfen şansınız yüksek ama geldiğinin iki katı kaybetme riskiniz var büyük bir kazanç sağlarsanız kendinizi güvene alın toprağa yatırım yapın.

Akrep ve Yükselen Akrep: Çok göz önünde olacağınız bir hafta konuşmalarınıza dikkat edin iletişim kazası yaşamanız ve olayları algılama şekliniz abartılı olabilir sert tepkiler alabilirsiniz. Maddi olarak gelirinizde yükselme olabilir. Yeni bir işe başlayabilir yada mevcut işinizde yeni bir anlaşma imzalayabilirsiniz. Sosyal çevreniz değişiyor.

Yay ve Yükselen Yaylar: Kendinizi ifade etmekte zorlanacaksınız. Kararsız kalacağınız bir konu olabilir iç sesinize kulak verin. İş ve evi dengede tutmakta zorlanabilirsiniz büyük bir iş sorumluluğu almış ve önünüzü göremiyor olabilirsiniz. Çocuklarınız ile iletişimde sorun olması muhtemel onlara karşı farklı bir bakış açısı geliştirmelisiniz. Unuttuğunuz bir borç çıkması muhtemel size tavsiyem bu hafta akışta kalın.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Bilinç altı korkularınızın şifalandığı bir dönem. Kendi gücünüzü fark ediyorsunuz rüyalarınız çok aktif olacaktır bu hafta uyumadan önce merak ettiğiniz bir soruyu sorun rüyalarınızda yanıt alabilirsiniz. Rejime başlamak için uygun bir dönem, beklenmedik bir teklif alabilirsiniz ikili ilişkilerinizde çok yıprandınız ama artık meyvelerini toplama zamanı. Statü değişikliğine hazır olun.

Kova ve Yükselen Kovalar: Çocuklarınız, hobileriniz yada borsa gibi konuların çok aktif olacağı burada ki iletişimin eğer fevri yada aceleci olmazsanız size güzel döneceğini ama planlı hareket etmezseniz de kayıplar yaşayacağınızı belirtmek isterim. Duygusal konularda kafanız çok karışık artık sabit kalmak istiyorsunuz. Ani gelişen bir ilişki yada var olan ilişkinizde resmiyet için size istediğinizi verecek.

Balık ve Yükselen Balıklar: Tüm ikili ilişkiler ve ortaklı işlerinizde iletişimin ön planda olacağı kariyer hayatınızda v özel ilişkinizde iletişiminize dikkat etmeniz gereken bir dönem. Günlük hayatınız da ki değişimlere karşı akışta kalın önünüzü göremediğinizi düşünüp bunun tepkisini çocuklarınız, eşiniz yada arkadaşlarınızdan çıkarıyor olabilirsiniz. Sağlığınızı düşünmelisiniz. Beslenme düzeninizi değiştirmek için tam zamanı.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Sevdiklerinize sarılın sarılmak en güzel şifa enerjisidir.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze Ersöyler