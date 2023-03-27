Bahar temizliği yaparken ev güvenliğinizi iyileştirin

Çoğumuz yaza girerken evimizi yenilemek isteriz. İlkbahar ayları da geleneksel olarak temizlik ve tadilat ayları olarak bilinir. Bu süreçte Yale evinizin güvenliğini iyileştirmenize yardımcı oluyor. Yale Akıllı Dolap Kilidi, temizlik ve tadilat sırasında ev sahiplerinin kullanabileceği aletleri veya temizlik malzemelerini kilitleyerek evleri çocuklar için güvenli hale getirir. Akıllı Dolap Kilidi, Yale Access mobil uygulaması aracılığıyla tamamen kontrol edilebilir ve kullanıcıların dolaplarını açmasına, kapatmasına ve sanal anahtarlarını temizlik görevlileri gibi güvenilir kişilerle paylaşmasına olanak tanır. Doğrudan telefonlarına gelen bildirimler sayesinde kullanıcılar dolaplarının tam olarak ne zaman açıldığını görürler. Kısacası, inşaat veya derin temizlik sırasında evde ebeveynler en tehlikeli eşyaların çocuklarından uzakta kilitli tutulduğundan her zaman emin olabilirler.

Evinizin güvende olduğunu bilerek bahçede geçirdiğiniz vakitten keyif alabilirsiniz

Havaların ısınması ve günlerin uzamasıyla birlikte dışarıda temiz havada geçirilen zamanlar artıyor. Linus® Akıllı Kilit yardımıyla bu bahar bahçelerinin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Linus®, dışarıda daha çok zaman geçirirken daha fazla güvenlik sağlamak için kapatıldığı anda kapıyı kilitleyecek şekilde ayarlanabilir. Linus®, Yale Access uygulamasını kullanarak tek bir düğmeye dokunarak misafirlerinizi kolayca evinize almanıza veya evden çıkarmanıza olanak tanır. Meşgul olduğunuzda, uygulamayı veya tercih ettiğiniz sesli asistanı kullanarak kapıyı açabilir ve misafirlerinizi bekletmeden karşılayabilirsiniz. Linus® her aile toplantısına anında bir yenilik katarak evinizin daha sorunsuz yönetilmesine yardımcı olur, dolayısıyla akşamlar uzadıkça dışarıda geçirdiğiniz zamanın tadını daha iyi çıkarabilirsiniz. Bahçenizdeki kulübe veya barakalarınızda bulunan eşyaları Yale'nin standart, yüksek ve maksimum güvenlikli asma kilit serisi ile, bireysel ihtiyaçlarınıza göre değişen güvenlik seviyeleriyle güvende tutabilirsiniz. Ayrıca Yale asma kilitleri hava koşullarına ve bahar havasıyla birlikte öngörülemeyen tüm zorluklara karşı dayanıklıdır.

Değerli eşyalarınızı güvenli bir şekilde saklayarak çalınma riskini azaltabilirsiniz

Yaklaşan okul tatilleri ve yoğun yaz seyahat sezonundan önceki aylarda bulunan harika fırsatlarda Yale akıllı cihazlarını kullanıp evinizin güvende olduğunu bilerek hak ettiğiniz tatillerin tadını çıkarabilirsiniz. Yale Akıllı Kasa, kullanıcılara Yale Access uygulaması aracılığıyla kasalarına erişim sağlayanları görmelerine, güvendikleri kişilerle kalıcı veya geçici giriş kodlarını paylaşmalarına ve hatta kasa açıldığında uyarı almalarına olanak tanıyan kullanışlı bir depolama çözümü sunar. Akıllı Kasa ayrıca kasayı açmak için alet kullanılmasını önleyen güvenli bir kapıya ve ayrıca iki testere önleyici kilitleme cıvatasına sahip bir kilitleme mekanizmasına sahiptir. Akıllı Kasa'nın alarmı 5 yanlış girişten sonra çalar ve istenmeyen tüm ziyaretçileri önlemek için 5 dakika boyunca kilitlenerek ekstra güvenlik sağlar. Kullanıcıların seyahatleri sırasında değerli eşyalarını korumalarına olanak tanır veya yolculuk söz konusu değilse, eşyalarını saklamak için onlara kullanışlı bir alan sunar ve bahçelerinde konaklamanın tadını çıkarırken pencereden hiçbir şeyin görünmemesini sağlar. Gene olarak hırsızlık riskini azaltır. Evinizin ve bahçenizin gerektiği gibi korunduğundan emin olmanıza yardımcı olmak için Yale, ev güvenlik ürünlerinde birçok harika fırsat sunuyor! En son bahar fırsatlarını buradan kontrol edebilirsiniz.