Vodafone Yanımda “Faturaya Ek Cihazlar” bölümü üzerinden sunulan yenilenmiş ikinci el telefon alımı ve satımı hizmeti yenilendi. Müşteriler artık nakde dönüştürmek istedikleri ikinci el telefonları için online ortamda 3 adımda fiyat teklifi alıp cihazlarını en yakın Vodafone mağazasına satabiliyorlar.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine en iyi uçtan uca dijital deneyimi sunmaya devam ediyor. Vodafone Yanımda “Faturaya Ek Cihazlar” bölümü üzerinden sunulan yenilenmiş ikinci el telefon alımı ve satımı hizmeti yenilendi. Buna göre, Vodafone müşterileri artık nakde dönüştürmek istedikleri ikinci el telefonları için online ortamda 3 adımda fiyat teklifi alıp cihazlarını en yakın Vodafone mağazasına satabiliyorlar. Vodafone ise toplanan ikinci el telefonları yeniletip Vodafone Yanımda üzerindeki “Faturaya Ek Cihazlar” bölümünde faturaya ek 12 aya varan ödeme kolaylığıyla satışa sunuyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“İkinci el piyasasının gelişmesi ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm yolculuğunda önemli rol oynuyor. Bununla birlikte, yenilenmiş ikinci el cihaz ekosisteminin 5 yıl içinde önemli oranda iş imkânı oluşturması ve ilave vergi katkısı sağlaması bekleniyor. İkinci el ürünler, atık miktarını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkıda bulunuyor. Araştırmalar, ikinci el telefon alırken en hassas olunan noktaların güven ve en uygun fiyattan satın alım olduğunu, telefon satarken ise en kolay, kısa sürede ve en iyi fiyata satış imkânının ön plana çıktığını gösteriyor. Vodafone olarak üzerinden sunduğumuz yenilenmiş ikinci el telefon alımı ve satımı hizmetini yeniledik. Müşterilerimiz artık nakde dönüştürmek istedikleri ikinci el telefonları için online ortamda 3 adımda fiyat teklifi alıp cihazlarını en yakın Vodafone mağazasına satabiliyor. Vodafone markasına telefonlarını sattıkları için güvenle paralarını alacağını biliyorlar. İkinci el telefonlarını satmak isteyen müşterilerimizi Vodafone’a davet ediyoruz.”

Telefonun değerini 3 adımda öğreniyorlar

Vodafone müşterileri, Vodafone Yanımda uygulamasından ya da bilgisayardan kolaylıkla erişebilecekleri, https://www.vodafone.com.tr/ faturaya-ek/telefon-sat/detay sayfasından 3 kısa adımda kolayca fiyat teklifi alabiliyorlar. Birinci adımda satmak istediği telefonun marka, model ve hafızasını seçen müşteriler, ikinci adımda cihazın durumunu tespit etmeye yönelik 8 kısa Evet-Hayır sorusunu cevaplıyorlar. Üçüncü ve son adımda ise açılan formda ilgili bilgileri doldurup telefona gelen onay kodunu girdikten sonra fiyat tekliflerini alıyorlar. Bu işlemlerin ardından en yakın Vodafone mağazasına gidip satış işlemini gerçekleştiriyorlar. Satış işleminin mağazada tamamlanması sonrası müşterilere 24 saat içinde ödeme yapılıyor.

Bir yıl garantili yenilenmiş ikinci el telefonlar

Vodafone FLEX ile, yenilenmiş ikinci el telefon alımlarında sunulan faturaya ek 12 aya varan ödeme opsiyonu, kredi kartı olmayan ya da telefon alırken peşin ödemeyi tercih etmeyen müşterilere önemli kolaylık sağlıyor. Vodafone ayrıca, 1 yıl garanti hizmetiyle, müşterilerinin yenilenmiş ikinci el telefon alımı deneyimini güvenle gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Güvenilir fiyat, 24 saatte ödeme

IDC verilerine göre, tüm dünyada yenilenmiş ve ikinci el akıllı telefon satışları 2022'de 282,6 milyona ulaştı. Türkiye’de ikinci el ticaretinin büyük bölümü geleneksel perakende noktalarında (köşebaşı ve mahalle arası telefoncular), bir kısmı da müşteriden müşteriye alım satım olarak online mecralarda gerçekleşiyor. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri aracılığıyla ikinci el telefonlar yenilenip müşterilere sunuluyor. Bir lisanslı yenileme merkeziyle çalışan Vodafone da ikinci el telefonlar için en doğru değerlendirmenin yapılmasını sağlıyor. Ürünler Vodafone garantisiyle sunulurken, ödemeler de 24 saatte gerçekleşiyor.

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