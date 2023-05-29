Kullandığınız tüm akıllı telefonları unutun, çünkü Vivo, S17 serisi ile sektöre yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Hem Vivo S17 hem de Vivo S17 Pro modeli, dikkat çeken özellikleri ve uygun fiyatlarıyla büyük bir merak uyandırıyor. Bu çok beklenen cihazların Android 13 işletim sistemi, güçlü işlemcileri ve çığır açan kamera özellikleriyle mobil deneyimlerinizi tamamen değiştirmesi bekleniyor. Merakınızı daha fazla artırmadan önce, haydi gelin bu yeni ve heyecan verici Vivo S17 serisinin özelliklerine daha yakından bir göz atalım.

Vivo S17 Serisi Yakında Tanıtılacak

Önümüzdeki günlerde tanıtılacak Vivo S17 serisi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Fiyat performans odaklı modellerine yenilerini eklemek isteyen Vivo, bu amaç doğrultusunda Vivo S17 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Vivo S17 ve Vivo S17 Pro Özellikleri

Seri, Vivo S17 ve Vivo S17 Pro modellerinden oluşacak. Standart model Vivo S17, Snapdragon 778G+ işlemci kullanacak. Bu işlemci, 1 x Cortex-A78 2.5Ghz + 3 x Cortex-A78 2.2Ghz + 4 x Cortex-A55 1.9Ghz Mimari ile güçlendirilmiştir. Pro modeli ise Dimensity 8200 işlemciye sahip olacak. Dimensity 8200, 4nm teknolojisiyle üretilen bir işlemci ve 1 adet ARM Cortex-A78 (3.1GHz), 3 adet ARM Cortex-A78 (3.0GHz) ve 4 adet ARM Cortex-A55 (2.0GHz) çekirdek içeriyor.

Android 13 İle Kutudan Çıkacak

Her iki model de kutudan Android 13 işletim sistemi ile çıkacak. Bu, kullanıcılara en son Android güncellemeleri ve özellikleri ile birlikte gelecek.

RAM ve Kamera Özellikleri

Cihazlar 12 GB RAM ile gelecek, bu da yüksek performanslı uygulamaları rahatlıkla çalıştırabilecekleri anlamına geliyor. Pro modelinde, ön tarafta 50 Megapiksel sensörlü güçlü bir özçekim kamerası bulunacak. Ayrıca cihazda 2x telefoto yakınlaştırmalı gerçek bir kullanılabilir kamera olacak. Bu, kullanıcıların hem geniş açıdan hem de yakın çekimlerden kaliteli fotoğraflar çekebilmelerini sağlayacak

Yenigün Haber Merkezi