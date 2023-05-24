Vermem Seni Ellere Oyuncuları ve Oyuncu Kadrosu (ATV). Yaz sezonu için ATV'nin yeni dizisi çok yakında ekranlara gelecek. Vermem Seni Ellere oyuncuları kimler? Acaba Vermem Seni Ellere oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? Vermem Seni Ellere başrol oyuncuları arasında Emre Bey, Buse Meral, Goncagül Sunar, Bülent Alkış, Filiz Ahmet ve Fatih Al yer alıyor. Atv Vermem Seni Ellere dizisi oyuncuları resimleri tam liste burada:

Vermem Seni Ellere Oyuncuları ve Oyuncu Kadrosu (ATV)

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu Atv'nin yaz dizileri arasında çok yakında ekranlara gelecek olan Vermem Seni Ellere oyuncuları çok merak ediliyor. Vermem Seni Ellere başrol oyuncuları kimler? Dizinin başrollerinde Emre Bey, Buse Meral, Goncagül Sunar, Bülent Alkış, Filiz Ahmet ve Fatih Al karşımıza çıkıyorlar. Macera tutkunu Mehmet (Emre Bey) ile yaylaların özgür kızı Zeliş'in (Buse Meral) hikayesi. ATV Vermem Seni Ellere başrolündeki çift Emre Bey ve Buse Meral.

Vermem Seni Ellere Oyuncuları Kimler?

Atv ekranlarında Haziran ayında yayınlanması beklenilen Vermem Seni Ellere dizisi çekimleri başladı. Dizi setinden ilk fotoğraflar paylaşıldı. Büyük ilgi uyandıran dizinin oyuncu kadrosu çok merak ediliyor. AKN Film'in yapımını üstlendiği Vermem Seni Ellere dizisi Karadeniz'de çekiliyor. İsterseniz Vermem Seni Ellere oyuncuları listesine yakından göz atalım: Başrollerinde Emre Bey ve Buse Meral'in oynadığı Vermem Seni Ellere oyuncu kadrosunda; Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran gibi isimler karşımıza çıkıyor.

Vermem Seni Ellere Başrol Erkek Oyuncusu Mehmet Kimdir?

Dizinin başrollerinde Emre Bey ile Buse Meral karşımıza çıkıyor. Vermem Seni Ellere başrol erkek oyuncusu kimdir diye çok merak ediliyor. Emre Bey, Vermem Seni Ellere dizisinde başrol oyuncusu olarak rol alıyor. Mehmet isimli macera tutkunu bir karakteri canlandıracak olan Emre Bey, dizide Zeliş rolündeki Buse Meral ile harika bir çift olacak. Vermem Seni Ellere başrol erkek oyuncusu Emre Bey 9 Mayıs 1997 doğumludur. Yakışıklı oyuncu Emre Bey, 1.79 metre boyunda, 71 kilo ve Başak burcudur. İstanbul doğumlu olan Emre Bey aslen ise Arnavut göçmenidir. Oyunculuk eğitimini Craft Oyunculuk Atölyesi’nde almıştır. Rol aldığı diziler şunlar: 2015 – Aşk Zamanı (Can) 2017 – Adı Efsane (Kıvanç) 2018 – Elimi Bırakma (Arda) 2022 - Balkan Ninnisi (Ertan)

Vermem Seni Ellere Kadın Oyuncuları Kimler?

Atv'nin yeni yaz dizisi Vermem Seni Ellere kadın oyuncuları çok merak ediliyor. Dizinin başrolünde Zeliş rolünde Buse Meral rol alıyor. Diğer kadın oyuncular arasında Filiz Ahmet, Goncagül Sunar, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Esin Gündoğdu ve Duygu Kum rol alıyorlar. Vermem Seni Ellere dizisinin yapım ekibine de göz atalım: Genel Koordinatör: İlkim Dağlı Uyarlayan: Gülbike Sonay Üte, Tuna Kıygı Senaryo: Şehrazat Tunus Taşçı, Damla Güçer, Samed Aslan 2. Yönetmen: Işılsu Günday Görüntü Yönetmeni: Umut Yörükoğlu Müzik: Jingle Tv-Batuhan Fırat Sanat Yönetmeni: Deniz Emre Özbakan