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Vermem Seni Ellere Şakir kimdir?

Vermem Seni Ellere dizisinin karakterlerinden birisi olan Şakir rolünde Fatih Al'ı izleyeceğiz. Fatih Al, Vermem Seni Ellere Şakir rolünü oynuyor.

Vermem Seni Ellere Şakir Karakteri kimdir?

Atv'nin yeni yaz dizisi Vermem Seni Ellere karakterleri arasında Şakir çok merak ediliyor. Vermem Seni Ellere Şakir rolünde Fatih Al karşımıza çıkacak.

Fatih Al kaç yaşında?

Fatih Al 46 yaşında. Oyuncu Fatih Al 12 Eylül 1976'da Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Fatih Al nereli

Oyuncu Fatih Al Ankara'da doğdu.

Fatih Al hangi dizilerde oynadı?

Sihirli Annem dizisinde Ali karakkteri ile ilk defa televizyon ekranlarında gördüğümüz Fatih Al, Muhteşem Yüzyıl'daki Matrakçı Nasuh karakteri ile tanındı. Karadayı, Kanatsız Kuşlar, Atiye, Menajerimi Ara, Aşk 101, Bozkır gibi dizilerde rol aldı.

Sihirli Annem, 2005-2006, Ali

Rüzgarlı Bahçe, 2005, İbrahim

Muhteşem Yüzyıl, 2011, Matrakçı Nasuh

Not Defteri, 2014, Mahir Soysal

Karadayı, 2014-2015, Sosyete Yusuf

Kanatsız Kuşlar, 2017-2018, Muzaffer

Atiye, 2019-2020, Nazım Kurtiz (Netflix)

Kahraman Babam, 2021, Yavuz

Menajerimi Ara, 2021, Timur

Aşk 101, 2021, Yıldıray Pınar (Netflix)

Adı Sevgi, 2022, Ekrem Baykara

Bozkır, 2023, Akif Emre (BluTV)

Vermem Seni Ellere, 2023, Şakir

Fatih Al sosyal medya hesapları

İnstagram: @deligemisi

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