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Vermem Seni Ellere Peri kimdir?

Vermem Seni Ellere dizisinin karakterlerinden birisi olan Peri rolünde Filiz Ahmet'i izleyeceğiz. Filiz Ahmet, Vermem Seni Ellere Peri rolünü oynuyor.

Vermem Seni Ellere Peri Karakteri kimdir?

Atv'nin yeni yaz dizisi Vermem Seni Ellere karakterleri arasında Peri çok merak ediliyor. Vermem Seni Ellere Peri rolünde Filiz Ahmet karşımıza çıkacak.

Filiz Ahmet kaç yaşında?

Güzel oyuncu Filiz Ahmet 42 yaşında. Oyuncu Filiz Ahmet 1981 yılında Yugoslavya Üsküp’te doğdu. Aslen Türk olan güzel oyuncu Türkçe dışında; Makedonca, Arnavutça, İsveççe, İngilizce, Sırpça ve Bulgarca bilmektedir.

Filiz Ahmet nereli

Yugoslavya doğumlu olan Filiz Ahmet Üsküp'te doğdu. 2003 yılında Üsküp Güzel Sanatlar Akademisi Tiyatro Bölümünü bitirdi. Daha sonra Üsküp Türk Tiyatrosu'nda çalıştı.

Filiz Ahmet hangi dizilerde oynadı?

Çoğumuz onu Elveda Rumeli dizisindeki Zarife ve Muhteşem Yüzyıl dizisi Nigar Kalfa rolü ile hatırlıyoruz. Daha sonra Ruhumun Aynası, Hayat Şarkısı, Balkan Ninnisi gibi dizilerde rol aldı.

Nigar Kalfa karakteri, Tuna Nehri kıyısından köle olarak satılan ve sarayın harem dairesinde görevli bir karakter idi. Sümbül Ağa, Daye Hatun ve Nigar Kalfa'nın yönettiği haremde sonradan Hürrem Sultan'ın en yakın arkadaşı oldu. Sonra da Pargalı İbrahim Paşa ile yaşadıkları aşk dillere destan oldu.

Filiz Ahmet ayrıca Acı Kiraz, Bal Kaymak, Görevimiz Tatil, Sonsuz Aşk, Kendime İyi Bak, Kadın İşi: Banka Soygunu, Mutlu Aile Defteri gibi filmlerde rol almıştır.

Vermem Seni Ellere, 2023, Peri

Balkan Ninnisi, 2022-2023, İvana

Hekimoğlu, 2020, Gülay (Konuk oyuncu)

Acı Kiraz, 2020

Vurgun, 2019, Mihri

Bal Kaymak, 2018, Filiz

Hayat Şarkısı, 2016-2017, Nurgül Namlı

Ruhumun Aynası, 2014, Gülpare

Mutlu Aile Defteri, 2013, Hostes

Kadın İşi: Banka Soygunu, 2013, Bilge

Muhteşem Yüzyıl, 2011-2013, Nigar Kalfa

Balkan Düğünü, 2009-2010

Elveda Rumeli, 2007-2009

Filiz Ahmet sosyal medya hesapları

İnstagram adresi: @filizah

Web sitesi: FilizAhmet-com

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