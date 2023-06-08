Vermem Seni Ellere Zeliş kimdir? Atv Vermem Seni Ellere dizisi Zeliş kimdir? Yeni dizi Vermem Seni Ellerenin başrolünde oynayan Zeliş kimdir? Vermem Seni Ellere Zeliş gerçek adı ne? Vermem Seni Ellere Zeliş karakterini oynayan Buse Meral kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Buse Meral kimdir? Buse Meral'in oynadığı diziler, Buse Meral dizileri, Buse Meral instagram hesabı, Buse Meral hakkında bilgiler ve Buse Meral sosyal medya hesapları:

Vermem Seni Ellere Zeliş kimdir?

Vermem Seni Ellere dizisinin karakterlerinden birisi olan Zeliş rolünde Buse Meral'i izleyeceğiz. Buse Meral, Vermem Seni Ellere Zeliş rolünü oynuyor. Vermem Seni Ellere kadın başrol oyuncusu Buse Meral.

Vermem Seni Ellere Zeliş Karakteri kimdir?

Atv'nin yeni yaz dizisi Vermem Seni Ellere karakterleri arasında Zeliş çok merak ediliyor. Vermem Seni Ellere Zeliş rolünde Buse Meral karşımıza çıkacak. Mehmet karakterini oynayan Emre Bey ile dizinin başrolünde bu ikiliyi izleyeceğiz.

Buse Meral kaç yaşında? Buse Meral yaş

Buse Meral 24 yaşında. Oyuncu Buse Meral 1999 yılında İstanbul’da doğdu. 25 Temmuz 1999 İstanbul doğumludur. Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro bölümüne başlamıştır. Halen burada eğitimine devam etmektedir.

Buse Meral nereli?

Güzel oyuncu Buse Meral İstanbul'da doğdu.

Buse Meral boy kilo: Buse Meral boyu ve kilosu

Güzel oyuncunun boyu ve kilosu çok merak ediliyor. 1.67 boyundaki Buse Meral 53 kilo ağırlığındadır.

Buse Meral sevgilisi kim?

Güzel oyuncu Buse Meral hakkında sevilisinin kim olduğu veya sevgilisinin olup olmadığı merak ediliyor. Al Sancak dizisinde oynayan İdris Nebi Taşkan, iki ay önce sosyal medyadan Buse Meral ile aşklarını paylaşmıştı. Buse Meralin sevgilisi İdris Nebi Taşkan Poyraz Karayel, Exxen'deki Ölüm Zamanı ve en son da Al Sancak dizisinde karşımıza çıktı. İdris Nebi Taşkan da Buse Meral gibi dizi oyuncusu.

Buse Meral hangi dizilerde oynadı?

Ege'nin Hamsisi dizisi ile ilk defa kamera karşısına geçen Buse Meral, Derya karakterini canlandırmıştı. Daha sonra pek çok dizide daha karşımıza çıktı. Uyanış: Büyük Selçuklu (2020), Tek Yürek (2019) ve Elimi Bırakma (2019) dizilerinde oynayan Buse Meral en son Show Tv ekranlarında yayınlanan Baba dizisinde Firuze Görgülü olarak karşımıza çıkmıştı.

Buse Meral Egenin Hamsisi dizisinden sonra Gülperi dizisinde rol aldı. Sonrasında Buse Meral Bizim Hikaye dizisinde ise Pelin karakteriyle üç bölümde rol aldı. Tek Yürek dizisinde Serenay karakterine hayat verdi. Buse Meral Elimi Bırakma dizisinde ise Damla olarak karşımıza çıktı. Ex Aşkın dizisinde bir bölüm olarak konuk oldu.

Buse Meral Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Mahmelek rolünü canlandırdı. Atv ekranlarındaki Destan dizisinde Sırma karakterini oynayan güzel oyuncu, en son Baba dizisinde Firuze karakterini canlandırmıştı

Vermem Seni Ellere (atv, 2023 ),

Baba (Show Tv, 2023),

Destan (Sırma, atv, 2021),

Elimi Bırakma (Trt1, 2019),

Tek Yürek (Trt1, 2019),

Gülperi (2019),

Egenin Hamsisi (Trt1, 2019)

Buse Meral sosyal medya hesapları

İnstagram hesabı @buseemeraal, 197 bin kişi tarafından takip ediliyor.

Bkz: VERMEM SENİ ELLERE dizisi TÜM OYUNCULAR